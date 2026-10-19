Muğla Köyceğiz'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk büstüne çelenk sunuldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Muğla Köyceğiz'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk büstüne çelenk sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Muğla Köyceğiz\'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk büstüne çelenk sunuldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muhtarlar Günü dolayısıyla Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Hükümet Konağı önünde tören düzenlendi. Törende Köyceğiz Muhtarlar Derneği Atatürk büstüne çelenk sundu; Dernek Başkanı Sadık Karaduman muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli görev üstlendiğini vurguladı.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Hükümet Konağı önünde çelenk sunma töreni düzenlendi.

Program kapsamında Köyceğiz Muhtarlar Derneği tarafından Atatürk büstüne çelenk sunuldu. Çelengin büste bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu. Ardından İstiklal Marşı okundu. Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasını gerçekleştirdi. Dernek Başkanı Karaduman konuşmasında muhtarların devlet ile vatandaş arasında önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Tüm muhtarların Muhtarlar Günü'nü kutladı ve görevlerinde başarılar diledi. Tören, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi. Törene Köyceğiz Kaymakamı Mert Kumcu, Köyceğiz Muhtarlar Derneği Başkanı Sadık Karaduman, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, mahalle muhtarları ve davetliler katıldı.

Kaynak: İHA
Mustafa Kemal AtatürkMuhtarlar GünüYerel HaberlerKöyceğizHükümetGüncelTörenMuğlaYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray’dan UEFA’ya başvuru Ülke yangın yeri Galatasaray'dan UEFA'ya başvuru! Ülke yangın yeri
Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı Fransa’daki olayların en çok konuşulan fotoğrafıyla ilgili gerçek ortaya çıktı
Galatasaray’a aylar sonra müjdeli haber Wilfried Singo geri döndü Galatasaray'a aylar sonra müjdeli haber! Wilfried Singo geri döndü
Sergen Yalçın, A Milli Takım’ın yeni teknik direktörü oldu Sergen Yalçın, A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü oldu
Maç öncesi kan donduran olay 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü Maç öncesi kan donduran olay! 52 metreden yere çakılan asker feci şekilde öldü
Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan’dan büyük müjde Beşiktaş maçına saatler kala Ertuğrul Doğan'dan büyük müjde
19:59
Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı Kıyılar tehlike altında
Denizin ortasındaki petrol kuyusunda sızıntı! Kıyılar tehlike altında
19:58
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Derbide heyecan çok yüksek
19:47
Maç öncesi dehşet 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
Maç öncesi dehşet! 52 metreden düşen asker hayatını kaybetti
19:15
Aralarında Lille de var Fransa’da sokağa çıkma yasağı
Aralarında Lille de var! Fransa'da sokağa çıkma yasağı
18:25
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı
SPK Başkanı Sütçü arkasında sorular bırakıp gitti: Neden bu kadar geç kalındı?
17:33
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Fon skandalında damadı tutuklanan bakan yardımcısı emekliye ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.10.2026 20:04:53. #7.12#
SON DAKİKA: Muğla Köyceğiz'de Muhtarlar Günü töreninde Atatürk büstüne çelenk sunuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei