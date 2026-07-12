Muğla'nın Menteşe İlçesinde Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Hamursuz Tepesi mevkisinde yangın çıktı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Muğla'nın Menteşe ilçesine bağlı Hamursuz Tepesi mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ile Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına almak için 5 arazöz, 1 su tankeri, 1 dozer ve 3 helikopterle yangına havadan ve karadan müdahale etti.

Çalışmalar sonucunda yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.