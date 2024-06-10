Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi

Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Hazırlık Sınıfı öğrencileri, yıl sonu programı düzenledi. Programda öğrencilerin Kur'an tilaveti, ilahiler, şiirler ve drama gösterileri yer aldı. Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı ve Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın da etkinliğe katıldı.

10.06.2024 16:39
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Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Hazırlık Sınıfı öğrencileri, yıl sonu programı düzenledi.

Öğrencilerin Kur'an tilaveti ile başlayan programın açılışında konuşan Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Bekir Çığlı Hafızlık Kız Kur'an Kursu'nun Menteşe özelinde ve Muğla genelinde bir marka değeri taşıdığını vurguladı. Çapçı, her sene kız hafız öğrenciler yetiştiren kursun bu başarısında büyük özveri gösteren Kurs Müdürü Hamide Fit başta olmak üzere, kurs hocalarını, öğrencileri ve velileri tebrik etti.

Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın da yapılan çalışmalardan bahsederek, Menteşe'de eğitim veren hafızlık kurslarının işleyişlerini anlattı. Kurs Müdürü Hamide Fit ise bir yıllık süreçte öğrencilerin hazırlık sınıfında neler yaşadıklarını ve hafızlığa geçiş süreçlerini aktardı.

Programda ayrıca öğrenciler ilahiler, şiirler ve drama gösterileri ile renkli görüntüler oluşturdu. Etkinlik, öğrencilere belge ve hediye takdimi ile sona erdi.

Muğla İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleşen etkinliğe, Muğla İl Müftüsü Yaşar Çapçı, Menteşe İlçe Müftüsü Dr. Ertuğrul Akın, Kur'an Kursu Müdürü Hamide Fit, kurs hocaları ve veliler katıldı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Muğla Menteşe Hacı Bekir Çığlı Hafızlık Kur'an Kursu Yıl Sonu Programı Düzenlendi - Son Dakika
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