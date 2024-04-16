Muğla\'nın CHP\'li Belediye Başkanları Anıtkabir\'i ziyaret etti

Muğla'nın CHP'li Belediye Başkanları Ankara'ya giderek, Anıtkabir'i ziyaret etti. Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de Anıtkabir'de Ata'nın huzuruna çıktı.
Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve yeni seçilen 11 CHP'li ilçe belediye başkanı Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebedi istirahatgahında ziyaret etti. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'a Anıtkabir ziyaretinde, Marmaris, Bodrum, Dalaman, Datça, Milas, Fethiye, Köyceğiz, Menteşe, Ortaca, Ula ve Yatağan Belediye Başkanları, CHP Muğla İl Başkanı Zekican Balcı ve ilçe başkanları eşlik etti. Muğla heyeti, Aslanlı Yol'dan yürüyerek Atatürk'ün mozolesinin önüne geldi. Mozoleye çelengin bırakılmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu.
ÜNLÜ: "KARARLILIKLA ÇALIŞACAĞIZ"
Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü de CHP'li Meclis Üyeleri Ahmert İnoğlu, İlkay Şimşek, Erdem Karaosmanoğlu ve yedek meclis üyesi Gülşah Kılınçkaya'nın da eşlik ettiği ziyaret için "Bugün seçim süreci boyunca destekleriyle gücümüze güç katan Milletvekillerimiz, PM üyelerimiz, İl Başkanımız, İlçe Başkanlarımız, Kadın Kollarımız ve Gençlik Kollarımız ile Muğla'da hep birlikte büyük bir başarıya imza attığımız Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras ve İlçe Belediye Başkanlarımız'ın katılımıyla Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktık. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılında da bundan 100 yıl önce hangi fedakarlık yapıldıysa, hangi zorluklar aşıldıysa aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.
CHP'li başkanlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in gündemi değerlendirdiği ve yerel seçimler sonrası ilk kez yapılan CHP Grup Toplantısı'na da katıldı.
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