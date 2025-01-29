Muğla'nın Çini Sanatıyla Buluşması

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Muğla'nın kültürel mirası, çini sanatıyla hayat buluyor

MUĞLA - Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Seramik ve Çini Dekorlama Atölyesi, doğanın büyüleyici güzelliklerinden esinlenerek el emeğiyle hazırladığı çini tablolarla büyük beğeni topluyor. Geleneksel Türk çini sanatını modern estetikle buluşturan bu eşsiz eserler, yaşam alanlarına zarafet ve özgünlük katmayı amaçlıyor.

Atölyede üretilen çini tablolar, renk ve desen zenginliğiyle dikkat çekerken, her bir parça özel el işçiliğiyle şekillendiriliyor. Sanatseverlerin ilgisini çeken bu tasarımlar, Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün mağaza bölümünde satışa sunularak sanatseverlerle buluşuyor.

"Muğla'nın kültürel değerleri sanatla buluşuyor"

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Mehmet Keleş, çini atölyesinde doğadan esinlenerek üretim yaptıklarını belirterek, "Muğla, bitki örtüsü bakımından çok zengin bir coğrafya. Adeta açık hava müzesi niteliğinde bir doğa güzelliğine sahibiz. Seramik ve çini atölyesi olarak da doğadan esinlenerek özgün tasarımlar oluşturuyoruz. Bu eserler, enstitümüzün satış ve pazarlama bölümünde sanatseverlere sunuluyor. Çini atölyemizde, çalışmalarımız hız kesmeden devam edecek" dedi.

Enstitü bünyesinde 13 farklı atölye bulunduğunu vurgulayan Keleş, Seramik ve Çini Atölyesi'nin yanı sıra diğer atölyelerin de birbirini destekleyici ürünler üreterek Muğla'nın kültürel değerlerini yaşatmaya çalıştıklarını belirtti. Özellikle Muğla bacalarından esinlenerek hazırlanan dekoratif ürünler, bölgenin kültürel mirasını sanatla buluşturuyor.

"Sanat ve el işçiliği bir arada"

Muğla Olgunlaşma Enstitüsü'nün çini tabloları, hem ev dekorasyonu için şık bir seçenek hem de anlamlı bir hediye alternatifi olarak büyük ilgi görüyor. Geleneksel sanatı modern yorumlarla harmanlayan bu çalışmalar, sanatseverleri Muğla'nın doğası ve kültürel mirasıyla buluşturmaya devam edeceği belirtildi.

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