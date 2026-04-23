Muğla'nın İlçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Törenlerle Kutlandı

23.04.2026 13:12  Güncelleme: 13:52
(MUĞLA) - Muğla'nın Ortaca, Köyceğiz, Dalaman ve Fethiye ilçelerinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlandı. Törenlere kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

İlçelerdeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenlere kaymakamlar, siyasi parti temsilcileri, İlçe Milli Eğitim Müdürleri, siyasi partilerin ilçe başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, oda başkanları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Programlar, İlçe Milli Eğitim Müdürlerinin öğrencilerle birlikte Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı. Ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

CHP Ortaca İlçe Örgütü'nün töreni

CHP Ortaca İlçe Örgütü üyeleri, Cumhuriyet Meydanı'nda toplanarak Atatürk Bulvarı üzerinden yürüyüş gerçekleştirdi ve Ortaca Kaymakamlığı önünde basın açıklaması yaptı. CHP'nin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında 81 ilde eş zamanlı yaptığı açıklamanın Ortaca ayağında İlçe Sözcüsü Burcu Varan konuştu.

Varan, 23 Nisan 1920'nin milli egemenliğin millete ait olduğunun ilan tarihi olduğunu belirterek, TBMM'nin açılışının 106. yılını kutladı. Milli egemenliğin ve halk iradesinin korunması gerektiğini vurgulayan Varan, demokrasinin yalnızca sandıkla değil, çıkan iradeye saygıyla anlam kazandığını ifade etti. Bazı belediye başkanları ve CHP'li isimlere yönelik gözaltı ve tutuklamaları eleştiren Varan, bunun seçmen iradesine müdahale olduğunu söyledi.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan ettiğini hatırlatan Varan, çocukların güvenli, eşit ve özgür bir geleceğe sahip olması gerektiğini vurguladı.
Varan, partisinin çocukların güvenliği ve eğitimi için 23 maddelik "Çocuklar İçin Sağlıklı, Mutlu, Güvenli ve Özgür Gelecek Manifestosu"nu da açıkladı.
Manifestoda eğitimin laik, bilimsel ve kamusal olması gerektiği vurgulanırken, okullara güvenlik ve sağlık personeli ile rehber öğretmen atanması, ücretsiz yemek ve temiz su sağlanması önerildi.
Ayrıca okul sosyal hizmetleri, şiddet ve bağımlılıkla mücadele, afetlere dayanıklı okul sistemi kurulması, okul bütçelerinin güçlendirilmesi, okul öncesi eğitimin zorunlu hale getirilmesi ve köy okullarının yeniden açılması gibi başlıklar yer aldı. Mesleki eğitimin çocuk işçiliğine dönüşmemesi gerektiği belirtilirken, tüm çocuklar için eşit ve nitelikli eğitim çağrısı yapıldı.
Kaynak: ANKA

