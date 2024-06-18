Muğla'nın Menteşe İlçesine Bağlı Akbük Sahilinde Plajın Bir Bölümü Ücretsiz Olarak Halka Açıldı

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HABER: ESMA TURAN

(MUĞLA) - Muğla'nın Menteşe ilçesinde geçen yıl vatandaşların kıyı işgaline karşı "Havlunu Al Gel" eylemi yaptığı Akbük sahilinde, halk plajı olarak belirlenen kıyı şeridinin belirli bölümleri halka açıldı.

2020 yılında işletmesi Muğla Çevre Vakfı (MUÇEV) Turizm Ticaret Anonim Şirketi'ne verilen Akbük Plajı'nda, hem giriş ücreti hem de kıyı işgali vatandaşların tepki göstermesine neden olmuş; geçen yıl eylül ayında Menteşe Kent Konseyi'nin çağrısı ile Akbük Plajı'nda toplanan vatandaşlar, kıyıların işgaline karşı "Havlunu Al Gel" eylemi gerçekleştirmişti.

Vatandaşların eylemi sonuç verdi. CHP'li Gonca Köksal başkanlığındaki Menteşe Belediyesi'nden dün akşam yapılan duyuruda, Menteşe Belediyesi ve Menteşe Kaymakamlığı'na bağlı ekipler tarafından yapılan ortak çalışma ile kıyı işgaline son verilerek halk plajının boşaltıldığı belirtildi.

Belediyeden yapılan duyuruda, "Ücretsiz olarak halkın kullanımına açılan Akbük'te otopark ücreti hariç halk plajına girişte ücret alınmayacak. Ayrıca Akbük sahilinde tehlike yarattığı gerekçesiyle 09.00 ila 18.00 saatleri arasında araç girişi de yasaklandı" ifadeleri kullanıldı.

Ekipler tarafından plaja "Burası Halk Plajıdır Ücret Talep Edilemez" yazısı asıldı.