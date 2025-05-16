Muğla'nın Okçuları Uluslararası Arenada Başarılarına Devam Ediyor - Son Dakika
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Muğla'nın Okçuları Uluslararası Arenada Başarılarına Devam Ediyor

Muğla\'nın Okçuları Uluslararası Arenada Başarılarına Devam Ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney, Avrupa Grand Prix'sinde ve Şanghay Dünya Kupası'nda önemli başarılara imza atarak kentimizi gururlandırdı. Antrenör Dr. Ejder Sözen, destek verenlere teşekkür etti.

16.05.2025 13:54  Güncelleme: 13:56
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Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nün milli okçuları Hazal Burun ve Emircan Haney ile antrenörleri Dr. Ejder Sözen, elde ettikleri ulusal ve uluslararası başarıların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı makamında ziyaret etti.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'si ve Çin'in Şanghay kentinde yapılan 2025 Okçuluk Dünya Kupası'nda büyük başarılara imza atan sporcular, hem Türkiye'yi hem de Muğla'yı gururla temsil etti.

Antalya'da düzenlenen Avrupa Grand Prix'sinde Hazal Burun birinci, Emircan Haney ikinci olurken, ardından katıldıkları Şanghay Dünya Kupası'nda Hazal Burun bireysel kategoride bronz, karışık takımda gümüş ve kadın takımlar kategorisinde bronz madalya kazanarak turnuvayı üç madalyayla tamamladı. Hazal Burun ve Milli Takım'dan arkadaşı Batuhan Akçaoğlu, makaralı yay karışık takım kategorisinde 160 puanlık performanslarıyla dünya rekoruna imza attı.

Antrenör Dr.Ejder Sözen; "Büyük başarılar için çok çalışmak gerekir"

Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Antrenörü Dr. Ejder Sözen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ı ziyarette bugüne kadar kendilerine verilen destekler için teşekkür etti ve kazanılan başarıların devamının geleceğini belirtti. Dr. Sözen; "Muğla'nın Yatağan ilçesinde faaliyet gösteren okçuluk takımımız ulusal ve uluslararası turnuvalarda büyük başarılar elde ederek bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Yatağan'ın Bencik mahallesinde başlayan hikayemiz bizlere inananlar, bu spora gönül verip büyük bir azim, kararlılık ve inançla çalışan gençlerimiz sayesinde dünya rekorları kıracak seviyeye geldi. Bu başarılara çok çalışarak geldiler. Tüm sporcularımla ayrı ayrı gurur duyuyorum. Bizlere bugüne kadar destek veren başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Aras, "Spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz"

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, başarılı sporcularla bir araya gelerek tebriklerini iletti.

Başkan Aras, ziyaret sonrasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Sporun ve sporcunun yanında olmaya, Muğla'dan yeni şampiyonlar çıkarmaya devam edeceğiz. Muğla'mızın gençleriyle bir kez daha gurur duyduk. Hazal Burun ve Emircan Haney'in uluslararası arenada elde ettiği başarılar, sadece kentimizi değil, tüm ülkemizi onurlandırmıştır. Bu başarı, disiplinli çalışmanın, azmin ve sporcularımıza sunduğumuz desteklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Başta sporcularımız olmak üzere onları yetiştiren antrenörümüz Ejder Sözen'i ve emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımızı gönülden kutluyorum. Muğla Büyükşehir Belediyesi olarak spora ve sporcuya destek vermeye devam edeceğiz" - MUĞLA

Kaynak: İHA

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