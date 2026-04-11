Baki Kuran son yolculuğuna uğurlandı

Muğla basınının duayen isimlerinden, Muğlaspor sevdalısı spor muhabiri, yazar ve spiker Baki Kuran, bugün düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören ve 64 yaşında hayatını kaybeden Kuran için ikindi namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Kuran'ın tabutunun üzerine Muğlaspor forması ve atkısı da konuldu. Cenaze törenine Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, siyasi parti temsilcileri, basın camiası ve çok sayıda seveni katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Baki Kuran, Şehir Yeni Mezarlığı'nda toprağa verildi. - MUĞLA