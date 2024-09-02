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Muğla'nın suyu temiz ve sağlıklı

MUĞLA - Muğla Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, atıksu ve içme suyunun kontrolü için Bodrum ve Marmaris ilçelerinde bulunan Çevre Analiz Laboratuvarları'nda çalışmalarına devam ediyor. Vatandaşlara sağlıklı ve temiz su sağlamak, atıksuyun doğaya zarar vermesini engellemek ve suyun özelliklerini belirlemek adına verimli bir çalışma yürüten analiz laboratuvarları İl genelindeki suları kontrol etmeye devam ediyor.

Analizler sayesinde vatandaşlara sağlıklı su sağlanıyor

İçme suyunun kalitesini belirlemek ve vatandaşlara temiz su sağlamak adına su kaynaklarından ve şebekelerden sürekli olarak numune alan MUSKİ ekipleri bu numuneleri analiz ediyor. İçme suyunda bulanıklık, demir, nitrat gibi 18, atık suda azot, fosfor, yağ-gres, kimyasal oksijen ihtiyacı gibi 7 farklı parametrenin analizinin yapıldığı laboratuvarlarda 3 kimyager, 2 biyolog ve 1 kimya teknikeri görev yapıyor. 2021 yılından bu yana hizmet veren laboratuvarlarda bugüne kadar 31 bin 237 numunenin analizi yapılırken, analizler arasında tesis kontrol, şebeke kontrol, kuyu/kaynak kontrolleri, iç izleme gibi kontroller yer alıyor. MUSKİ Genel Müdürlüğü'nün Türk Akreditasyon Kurumu tarafından TS EN ISO/IEC 17025: 2017 Deney ve Kalibrasyon Laboratuvarlarının Yeterliliği için Genel Şartlar Standardına göre akredite olan, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Ölçüm ve Analiz Yeterlik Belgesini almış olan Bodrum ve Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarlarında Muğla'nın atık su ve içme suyu analiz ediliyor.

32 Tesisin arıttığı su sürekli analiz ediliyor

MUSKİ Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan 32 atıksu arıtma tesisinin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirli aralıklarla yapılması istenen iç izleme analizleri ile tesislerin verimli ve standartlara uygun çalışabilmesi adına her hafta düzenli olarak tüm analizler iki laboratuvarda yapılıyor. Günlük rutin analizlerin yanı sıra Atıksuların Kanalizasyon Şebekesine Deşarj Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılan denetimlerde alınan numuneler de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı onayı ile yine bu laboratuvarlarda yapılıyor.

"Kurum dışı gelen talepleri de karşılıyoruz"

Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ Genel Müdürlüğü tarafından konu hakkında yapılan açıklamada "İdaremiz bünyesinde işletilmekte olan iki adet Çevre Analiz Laboratuvarı bulunmaktadır. Bodrum ve Milas ilçelerimizde Bodrum Çevre Analiz Laboratuvarı, Yatağan, Menteşe, Ula, Marmaris, Datça, Dalaman, Ortaca, Fethiye, Seydikemer ilçelerimizde ise Marmaris Çevre Analiz Laboratuvarı hizmet vermektedir. Yapılan analizler sayesinde altyapı sistemimiz ve atıksu arıtma tesislerimizde oluşabilecek olumsuzlukların en aza indirgenmesi, bu sayede gerekli önlemlerin zamanında alınabilmesi sağlanmaktadır. Ayrıca laboratuvarlarımız kurum dışı gelen talepleri de kalite hizmet anlayışı çerçevesinde karşılıyoruz. Talep edilen evsel ve endüstriyel nitelikteki atıksuların analizleri mesleki ve teknik yeterliliğe sahip ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır. Amacımız Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Aras'ın çok önem verdiği gibi halkımıza sağlıklı temiz bir su içirmek ve doğaya, çevreyi korumaktır" ifadeleri yer aldı.