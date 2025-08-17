Muğla\'nın Yeni Başpehlivanı İsmail Koç

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 32. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu ile karşılaşan İsmail Koç, büyük çekişme içinde geçen karşılaşmayı kazanarak Seydikemer'in başpehlivanı oldu.

Seydikemer Belediyesi'nin düzenlediği 32. Geleneksel Yayla Seki Yağlı Güreşleri saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlandı. Yağlı güreşlere çeşitli illerden 65'i başpehlivan, bin güreşçi katıldı. Çekişmeli, heyecanlı ve kıran kırana geçen güreşlerde pehlivanlar izleyenlere heyecanlı anlar yaşattı. Yoğun kalabalığın izlediği güreşleri çevre il ve ilçelerden gelen yüzlerce kişi, Seki Mahallesi, Zümrüt Çayırı'nda buluştu.

Başpehlivan İsmail Koç oldu

Seki Yağlı Güreşleri, Tarihi Kırkpınar Güreşleri'ni de aratmadı. Güreşlerde başpehlivanlık için Orhan Okulu ile İsmail Koç karşılaştı. İzleyenlerin büyük heyecanla izlediği final güreşi yaklaşık 15 dakika sürdü. İsmail Koç, rakibi Orhan Okulu'ya yaptığı atakla yenmeyi başardı.

Ağalık 10 milyon TL'ye verildi

Organizasyonda, güreş ağalığını 10 milyon bedelle geçen 2 senenin de ağası olan iş insanı Şaban Karaşal aldı. Karaşal böylelikle altın kemerin sahibi oldu.

"Muğla'mızın en büyük organizasyonunu burada gerçekleştiriyoruz"

Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, "Seydikemer'de Seki'de yağlı güreşlerimiz Muğla'mızın en büyük organizasyonunu burada gerçekleştiriyoruz. Bugün yaklaşık 65 başpehlivanımız burada kol bağladı. Başpehlivan İsmail Koç'u ve yarı finale kalan sporcuları tebrik ediyorum. İnşallah gelecek yıllarda daha iyi etkinliklerde görüşürüz" diye konuştu.

Güreşleri AK Parti Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Yakup Otgöz ve Kadem Mete, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, Seydikemer Kaymakamı Mustafa Dilekli, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca ve STK ve dernek başkanları ile çok sayıda vatandaş izledi. - MUĞLA