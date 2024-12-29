Muğla'nın Yılanlı Dağı'na Kar Yağdı

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MUĞLA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Muğla'nın yüksek kesimleri için yapılan kar yağışı uyarısının ardından Muğla'nın Merkez ilçesi Menteşe'ye 10 dakika uzaklıktaki Yılanlı dağı gece boyunca yağan kar yağışı sonrası beyaza büründü.

Vatandaşlar Yılanlı dağına akın etti

2 bin rakımlı Yılanlı dağına gece boyunca yoğun kar yağışı sonrası yer yer 15-20 santime ulaşan kar yağışı sonrası vatandaşlar günlerden Pazar olması nedeniyle Yılanlı dağına akın etti. Muğla'nın Menteşe ilçesi dışından Marmaris, Ortaca, Dalaman, Köyceğiz, Ula, Yatağan ve Bodrum ilçelerinden de Yılanlı dağına karda piknik yapmak için araçları ile gelen vatandaşlar, kar üzerinde ateş yakarak hem piknik yaptı, hem de kartopu oynadılar.

Jandarma trafik ekipleri görevde

Öğle saatlerinde Menteşe ilçesi içinden araçları seyreden vatandaşlar Göktepe grup köylerine giden yolda uzun kuyruklar oluşturdu. Araç trafiğinin yoğunlaşması üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü Menteşe trafik ekipleri sıkışan araç trafiğini düzenlemek zorunda kaldı. Jandarma Trafik ekipleri Yılanlı dağına gidiş ve dönüşlerde trafik akışının rahat ilerlemesi için gün boyu görev yaptı.