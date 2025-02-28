Muğla Sessizler Kulübü'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Muğla Sessizler Kulübü'nden Anlamlı Ziyaret

Muğla Sessizler Kulübü\'nden Anlamlı Ziyaret

Şampiyon Muğla Sessizler Kadın Futsal Takımı, İlçe Milli Eğitim Müdürü'nü ziyaret etti.

28.02.2025 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'da 19-22 Şubat tarihleri arasında düzenlenen 2024-2025 Sezonu İşitme Engelliler Kadınlar Futsal Müsabakaları'nda şampiyon olan Muğla Sessizler Kulübü, kazandıkları başarı sonrası anlamlı bir ziyarette bulundu.

Türkiye genelindeki işitme engelli sporcular arasında gerçekleşen mücadelede büyük bir başarıya imza atan Muğla Sessizler Kadın Futsal Takımı, hem sporda engelleri aşan azmiyle hem de şampiyonluklarıyla ilham kaynağı oldu. Takımın kaptanı ve aynı zamanda Muğla Sessizler Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü'yü makamında ziyaret etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü İdris Kömürcü, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek takımın elde ettiği şampiyonlukla Muğla'ya büyük bir gurur yaşattığını ifade etti. Sporcuların azim ve kararlılığının herkese örnek olduğunu belirten Kömürcü, takıma desteklerinin süreceğini söyledi.

Muğla Sessizler Kulübü Başkanı Ayşenur Çankaya, sporcuların bu başarıya ulaşmak için büyük bir emek verdiğini belirterek, engelleri aşan kararlılıklarıyla daha büyük hedeflere ulaşmak istediklerini söyledi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Engelliler, Çankaya, Kütahya, Kadın, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğla Sessizler Kulübü'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:51 BBP lideri Destici, Öcalan’ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez BBP lideri Destici, Öcalan'ın çağrısı sonrası bayrak açtı: Kabul edilemez
14:31 Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin’de okullar 1 haftadır tatil Kar kalınlığının 6 metreyi bulduğu Artvin'de okullar 1 haftadır tatil
13:56 Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış Öcalan çağrıyı okurken 3 kamera ile çekim yapılmış
13:19 Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner’in patronluğuna yükselmiş Ayakkabı boyacılığından Maydonoz Döner'in patronluğuna yükselmiş
13:00 Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi Devlet Bahçeli ile Fatih Erbakan arasında telefon krizi
21:24 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel’den ilk açıklama Öcalan'ın çağrısıyla ilgili Özgür Özel'den ilk açıklama
21:23 Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde Galatasaray, fair-play puanı ile çeyrek finalde
21:20 AK Partili Ensarioğlu’ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti AK Partili Ensarioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: Yeni süreci bekleyen tehlikeyi işaret etti
21:03 Almanya’dan Öcalan’ın çağrısına ilk tepki Almanya'dan Öcalan'ın çağrısına ilk tepki
21:02 Zafer Partisi, Öcalan’ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi Zafer Partisi, Öcalan'ın çağrısına parti bayrağını yarıya indirerek tepki gösterdi
20:37 Öcalan’ın tarihi açıklamasında “Bahçeli“ ve “Erdoğan“ detayı Öcalan'ın tarihi açıklamasında "Bahçeli" ve "Erdoğan" detayı
20:27 Öcalan’ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler Öcalan'ın çağrısıyla ilgili YPG elebaşından ilk sözler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2025 15:20:19. #1.11#
SON DAKİKA: Muğla Sessizler Kulübü'nden Anlamlı Ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.