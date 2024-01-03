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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Finaller İçin Hazırlanıyor - Son Dakika
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Finaller İçin Hazırlanıyor

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, 9-19 Ocak tarihleri arasında yapılacak finaller için heyecanlanmış durumda. Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi, öğrencilerin finaller öncesinde uğrak noktası haline geldi. Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, MEGEM'in öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ettiğini belirterek, öğrencilere başarılar diledi. Ayrıca, MEGEM'deki kursların Şubat ayıyla birlikte tekrar faaliyete geçeceği açıklandı.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrencileri Finaller İçin Hazırlanıyor
03.01.2024 - 10:24,
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Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde eğitim gören öğrencileri 9 – 19 Ocak günleri arasında yapılacak finallerin heyecanı sardı. 10 gün sürecek sınav maratonu öncesinde Menteşe Belediyesi Gençlik Merkezi, öğrencilerin uğrak noktası oldu.

Finallere girecek öğrencilere başarılar dileyen Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Kötekli mahallemizde hizmete açtığımız MEGEM, üniversite öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor. İçerisinde internet erişimi, çamaşırhanesi, bilgisayarlı çalışma odaları bulunan MEGEM son günlerde finale hazırlanan öğrenci kardeşlerimizin uğrak noktası oldu. Öğrenci kardeşlerimiz buradaki çalışma odalarında birlikte ders çalışıp, finale hazırlanıyorlar. Ayrıca Muğla Meslek Yüksekokulu girişinde öğrencilere verdiğimiz sıcak çorba ikramımızda final haftası boyunca devam edecek. Finale hazırlanan tüm öğrenci kardeşlerimize şimdiden başarılar diliyorum. Menteşe Belediyesi olarak her zaman öğrencilerin yanındayız. Onların eğitimlerine destek olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sömestr tatili nedeniyle MEGEM'deki kurslara ara verdiklerini belirten Başkan Gümüş, Şubat ayı ile birlikte MEGEM'deki kursların tekrar faaliyete geçeceğini de sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA
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