Muğla, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Temsil Edilecek İsimler Belli Oldu - Son Dakika
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Yerel

Muğla, Türkiye Belediyeler Birliği'nde Temsil Edilecek İsimler Belli Oldu

Muğla, Türkiye Belediyeler Birliği\'nde Temsil Edilecek İsimler Belli Oldu

Yerel seçimlerin ardından Muğla'nın Türkiye Belediyeler Birliği'nde temsil edecek isimler belirlendi. Seçimde 12 asil ve 4 yedek üye seçildi.

22.05.2024 14:38  Güncelleme: 14:40
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Yerel seçimlerin ardından yeni dönemde Muğla adına Türkiye Belediyeler Birliğinde görev alacak isimler belli oldu. Yapılan seçimde 12 asil 4 yedek üye seçildi.

31 Mart yerel seçimlerinin arından Türkiye Belediyeler Birliği Meclisinde Muğla'yı temsil edecek isimler belli oldu. Muğla Büyükşehir Belediyesi Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi çok amaçlı salonda gerçekleştirilen seçimde 12 asil 4 yedek üye seçildi.

Asil üyelerin tamamı Cumhuriyet Halk partisi Belediye Başkanları ve Meclis üyelerinden oluştu. Doğal üyeler; Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, seçilen asil üyeler; Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, Ortaca Belediye Başkanı Evren Tezcan, Dalaman Belediye Başkanı Sezer Durmuş, Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay, Köyceğiz Belediye Başkanı Ali Erdoğan, Ula Belediye Başkanı Mehmet Caner, Datça Belediyesi meclis üyesi Mutlu Gündoğan oldu. Yedek üyeler ise; Datça Belediye Başkanı Aytaç Kurt, Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli, Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, Datça Meclis Üyesi Tuna Özalp. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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