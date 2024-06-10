Muğla Gençlik Merkezi, Köy Okulları ve İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kalem Toplama Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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Muğla Gençlik Merkezi, Köy Okulları ve İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kalem Toplama Etkinliği Düzenledi

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençleri ile birlikte köy okulları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi. Muğla genelinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavlarından çıkan öğrencilerden kalem toplandı. Bu etkinlik, köy okullarındaki öğrenciler ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kalem sağlamak amacıyla düzenlendi. Gençlik Çalışanları ve gönüllü gençlerin katkılarıyla toplanan kalemler, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilecek. Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, 'ÖSYM'nin yaptığı her sınav sonrası sınava girenlerden gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle okullarımızda kalem toplama etkinliği düzenliyoruz. Toplanan kalemler adrese teslim ihtiyaç sahibi öğrencilere ve köy okullarımıza ulaştırılıyor. Emeği geçen bütün gençlerimizi kutlar, kalemlerini hediye edenlere de teşekkür ederiz' dedi. - MUĞLA

10.06.2024 14:02
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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesindeki Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi, gönüllü gençleri ile birlikte köy okulları ve ihtiyaç sahibi öğrenciler için anlamlı bir etkinlik düzenledi.

Muğla genelinde gerçekleştirilen TYT ve AYT sınavlarından çıkan öğrencilerden kalem toplandı. Bu etkinlik, köy okullarındaki öğrenciler ve ihtiyaç sahibi öğrencilere kalem sağlamak amacıyla düzenlendi. Gençlik Çalışanları ve gönüllü gençlerin katkılarıyla toplanan kalemler, 2024-2025 Eğitim ve Öğretim yılı için belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere hediye edilecek.

Gençlik Hizmetleri Müdürü Münir Özalp, etkinlik hakkında yaptığı açıklamada, "ÖSYM'nin yaptığı her sınav sonrası sınava girenlerden gençlik liderlerimiz ve gönüllü gençlerimizle okullarımızda kalem toplama etkinliği düzenliyoruz. Toplanan kalemler adrese teslim ihtiyaç sahibi öğrencilere ve köy okullarımıza ulaştırılıyor. Emeği geçen bütün gençlerimizi kutlar, kalemlerini hediye edenlere de teşekkür ederiz" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muğla Gençlik Merkezi, Köy Okulları ve İhtiyaç Sahibi Öğrenciler İçin Kalem Toplama Etkinliği Düzenledi - Son Dakika

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