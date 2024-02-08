Muğla Gençlik Merkezi, çocukları sanatla buluşturdu

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Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Muğla Uluslararası Gençlik Merkezi gönüllü gençler çocukları sanatla buluşturdu.

"Merkezim Her Yerde Projesi" çerçevesinde gönüllü gençler ve sanat eğitmenleri Menteşe Nazmi Zehra Ortaokulu'nda çocuklarla bir araya geldi. Çocuklar birbirinden farklı çocuk atölyelerini evlerine taşıyor. Sanat eğitmenleri eşliğinde, çocukların ve ebeveynlerin evde eğlenceli ve eğitici aktiviteler yapabilmesini kolaylaştıran çocuk sanat atölyeleri, seramik resim, ebru sanatı, gibi disiplinlerden esinlenerek çocukların sınırsız hayal gücü ve kolay bulunabilen malzemelerle birleştirebildikleri bir ortam hazırlandı. Farklı bölümlerden gönüllü gençlerin aktif olarak katılım sağladığı atölye çalışmaları yanı sıra otantik çocuk oyunları ile çocukları geçmişten günümüze bir yolculuğa çıkartılıyor.

Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürü Musa Kazım Açıkbaş, "Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren eğlenerek yaptıkları bir etkinlik olan resim çalışmaları, çocuk sanat atölyeleri içerisinde gönüllü gençlerimizin sürece dahil olmalarından çok mutluyuz. Farklı sanat dallarında çalışmalarımızla çocuklarımızın ilgi istekler doğrultusunda eğlenceli vakit geçirmelerine imkan sağlıyoruz. Çocuklarımızın sanata olan ilgisini artırmak, sosyal becerilerini artırmak, kendilerine güven duymalarını sağlamayı hedefliyoruz. Çocukları sanatla buluşturuyoruz projesi ile farklı okullarda bu çalışmaları yürütüyoruz. Sanatın tadını çıkarabilecekleri eğlenceli bir ortamda bulunmaları çocuklara gerçekten çok iyi geliyor. Emeği geçen eğitmenlerimize gönüllü gençlerimize ve gençlik çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Gönüllü gençlerden Sema Çakır, "Çocuklarla bugün burada olmaktan çok mutluyum. Etkinlik boyunca birlikte çok eğlenceli vakit geçirdik. Hem Gençlik Merkezimizi tanıttık aynı zamanda onlarla çocukluğumuzda oynadığımız oyunları oynadık. Benim için çok güzel bir deneyim oldu bundan sonraki tüm çocuklarla olan etkinliklere katılmak istiyorum "dedi - MUĞLA