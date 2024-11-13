Muğla Umre Kafilesi Mekke'ye Ulaştı - Son Dakika
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Muğla Umre Kafilesi Mekke'ye Ulaştı

Muğla Umre Kafilesi Mekke\'ye Ulaştı

Muğla İl Müftülüğü'nün umre kafilesi, Medine ziyaretini tamamlayarak Mekke'ye geçti.

13.11.2024 16:24
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Muğla İl Müftülüğü'nün düzenlediği Umre programı kapsamında 426 kişilik kafile, Medine'deki ziyaretlerini tamamlayarak Mekke'ye ulaştı. Umreciler, kutsal topraklardaki ibadetlerini huzur içinde gerçekleştirmek için Darhadi Otel toplantı salonunda bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirdi.

Muğla İl Müftüsü ve kafile başkanı Yaşar Çapçı'nın başkanlığında düzenlenen toplantıya, Seydikemer İlçe Müftüsü Orhan Turan, Hac ve Umre Şefi Ahmet Emin Eryılmaz, grup sorumlusu hocalar ve irşat görevlileri katıldı.

Toplantıda, Medine'de gerçekleştirilen ziyaret ve ibadet programlarının değerlendirilmesinin ardından Mekke'deki planlamalar ele alındı. Umrecilerin 16 günlük programı süresince ibadetlerini huzur içinde yapabilmeleri için alınacak önlemler ve detaylar görüşüldü.

Medine'de konaklama ve ziyaret programlarının sorunsuz geçtiğini belirten Müftü Yaşar Çapçı, Mekke'de de Beyt-ül Haram ve çevresinde misafirlere en iyi hizmetin sunulmasının önemine dikkat çekti. Müftü Çapçı, organizasyonun en küçük ayrıntısına kadar titizlikle planlandığını ifade etti.

Toplantıda, umrecilerin ibadetlerini en iyi şekilde gerçekleştirmeleri için alınan tedbirler ve yapılacak düzenlemeler katılımcılarla paylaşıldı. Ayrıca görüş alışverişinde bulunularak programın detayları tekrar gözden geçirildi.

Muğla İl Müftülüğü kafilesi, Mekke'deki ziyaret ve ibadet programlarına devam ediyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA

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