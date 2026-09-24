Muğla Vali Yardımcısı, Türkiye'de ilk uzay ve havacılık atölyesinde gençlerle buluştu - Son Dakika
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Muğla Vali Yardımcısı, Türkiye'de ilk uzay ve havacılık atölyesinde gençlerle buluştu

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Muğla Vali Yardımcısı, Türkiye\'de ilk uzay ve havacılık atölyesinde gençlerle buluştu
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Muğla Vali Yardımcısı Cehveroğlu, Uluslararası Gençlik Merkezi'ndeki Türkiye'de bir ilk olan Uzay ve Havacılık Atölyesi'ni inceledi. Cehveroğlu, gençlerle buluştu; çalışmaların gençlerin bilim, teknoloji, spor ve sosyal gelişimine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Muğla Vali Yardımcısı Halil Serdar Cehveroğlu, Gençlik ve Spor İl Müdürü Kazım Açıkbaş ile birlikte Uluslararası Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Ziyarette DENEYAP Teknoloji Atölyesi ile Muğla Valiliği himayesinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) iş birliğinde hayata geçirilen Uzay ve Havacılık Atölyesi incelendi. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan Uzay ve Havacılık Atölyesi'nde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Vali Yardımcısı Cehveroğlu, gençlerin bilim, teknoloji ve havacılık alanlarında kendilerini geliştirmelerine yönelik faaliyetleri yerinde inceledi.

Gençlerle de bir araya gelen Cehveroğlu, öğrencilerle sohbet ederek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulundu. Ziyaret kapsamında özel bireylerin eğitimlerine de eşlik eden Cehveroğlu, spor salonunda gençlerle basketbol oynadı.

Uluslararası Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmaların, gençlerin bilim ve teknoloji başta olmak üzere spor ve sosyal alanlarda kendilerini geliştirmelerine katkı sağlamasının hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: İHA
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