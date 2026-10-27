Muğla Valiliği, Milas Meclisini Topuz'un yerine vekil seçimi için 3 Kasım'da topluyor - Son Dakika
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Muğla Valiliği, Milas Meclisini Topuz'un yerine vekil seçimi için 3 Kasım'da topluyor

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Muğla Valiliği, Milas Meclisini Topuz\'un yerine vekil seçimi için 3 Kasım\'da topluyor
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Muğla Valiliği, tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine başkan vekili seçimi için Milas Belediye Meclisinin 3 Kasım Salı günü saat 14.00'te toplanacağını duyurdu. Valilik, ayrıca Mehmet Murat Yazar'ı başkan vekili olarak görevlendirdi.

(MUĞLA) - Muğla Valiliği, Milas Belediye Meclisi'nin tutuklanarak görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un yerine 3 Kasım salı günü başkan vekili seçimi için 3 Kasım Salı günü toplanacağını bildirdi.

Muğla Valiliği, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Milas Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un İçişleri Bakanlığı'nca görevden uzaklaştırılmasının ardından, Belediye Meclisi'nin başkan vekilini seçmek üzere toplanacağı tarihi açıkladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un, Muğla Sulh Ceza Hakimliğinin 23.10.2026 tarih ve 2026/246 sorgu sayılı kararı ile tutuklanması üzerine Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca İçişleri Bakanlık Makamının 26.10.2026 tarihli Olur'u ile görevden uzaklaştırılmıştır. 5393 sayılı Belediye Kanununun 45'inci maddesinin 5. ve 6. fıkraları gereğince Milas Belediyesi Meclis 1. Başkan Vekili sıfatı ile Mehmet Murat Yazar, Valiliğimizce Başkan Vekili olarak görevlendirilmiştir. 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 45. maddesi hükümleri gereğince; Milas İlçe Belediye Meclisinin Belediye Başkan Vekilini seçmek üzere Milas Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 03 Kasım 2026 Salı günü saat 14.00'de toplanması, Valiliğimizce uygun görülmüştür."

Kaynak: ANKA
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