Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık\'tan Anneler Günü Mesajı

Yerel

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Anneler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Vali Akbıyık, mesajında annelerin sınırsız sevgi, sabır ve fedakarlıklarıyla hayatımızı şekillendiren en önemli kişiler olduğunu vurguladı.

Vali Akbıyık'ın mesajında şu ifadelere yer verildi: "Yeryüzünün en kutsal görevini üstlenen, sınırsız sevgi, sabır ve fedakarlıklarla bizleri büyüten annelerimiz, hayatımızın en değerli hazineleridir. Anne sadece insanı dünyaya getiren kişi değil aynı zamanda bir arkadaş, bir kılavuz, bir ilham kaynağıdır. Nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlenen annelerimiz, geleceğimizin teminatı, aile ve toplum hayatımızın temel direğidir. "Cenneti annelerin ayakları altında" gören bir inancın mensupları olan bizler, kıymetli annelerimize olan sevgimizi ve minnettarlığımızı her gün hissettirmeli ve onlara ne kadar özel olduklarını hatırlatmalıyız. Emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, annelerimize verebileceğimiz en büyük armağandır. Hayatımızın her güzel anında imzası bulunan kıymetli annelerimizin ellerinden öper, başta şehitlerimizin anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutlarım. Tüm annelere evlatlarıyla birlikte sağlıklı, huzurlu ve mutluluk dolu bir yaşam dilerim" ifadesi kullanıldı. - MUĞLA