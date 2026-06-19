Vali Akbıyık\'tan Babalar Günü mesajı

Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Babalar Günü nedeniyle yayımladığı mesajında, aile kurumunun temel direği, adaletin, merhametin ve güvenin sarsılmaz kalesi olan tüm babaların Babalar Günü'nü kutladı.

Vali Akbıyık mesajında, "Kadim medeniyetimizde baba; ailenin geçimi için maddi ve manevi tüm imkanlarını seferber eden, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğreten, evlatlarının gölgesinde huzur bulduğu bir ulu çınardır. Milli ve manevi değerlerimizin, vatan ve bayrak sevgisinin, bizi biz yapan mukaddesatın gelecek nesillere aktarılmasında babalarımızın rolü çok büyüktür. Evlatlarına helal rızık götürmek için gecesini gündüzüne katan, hayatın tüm yükünü vakarla sırtlaya her bir babanın emeği ve duası, güçlü toplum yapımızın da en büyük teminatıdır. Bu anlamlı günde, vatanımızın bekası, milletimizin huzur ve güvenliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizin babalarını saygıyla selamlıyor, ellerinden öpüyorum. Sizler, başımızın tacısınız. Devletimiz ve aziz milletimiz, şehitlerimizin bizlere bıraktığı bu mukaddes emanete her daim aynı hürmet ve şefkatle sahip çıkmaya devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, evlatlarını insanlığa hayırlı birer fert olarak yetiştirmek için ömrünü vakfeden tüm babalarımızın Babalar Günü'nü tebrik ediyorum. Ebediyete irtihal etmiş babalarımızı rahmet ve minnetle yad ediyor; hayatta olan tüm babalarımıza evlatlarıyla birlikte sağlık ve esenlik dolu uzun ömürler diliyorum" dedi. - MUĞLA