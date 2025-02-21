Muğla ve Aydın\'a Kredi Desteği

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Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nde ORKÖY çalışmaları kapsamında 2025 yılında Muğla ve Aydın illerinde 216 aileye toplam 80 milyon 160 bin TL ORKÖY kredisi verilecek.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde ORKÖY faaliyetleri kapsamında orman köylüsüne destek çalışmaları devam ediyor. Muğla ve Aydın illerinde 2025 yılı ORKÖY destekleri kapsamında süt sığırcılığı, fenni arıcılık, güneş enerjisi paneli, tomruk çekme tamburu ve traktör alanlarında orman köylülerine 80 milyon 160 bin TL kredi desteği sağlanacak.

Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, orman köylerinde yaşayan vatandaşların sosyal ve ekonomik gelişmelerini desteklemek amacıyla ORKÖY faaliyetleri kapsamında kredi desteği sağlandığını belirterek, ORKÖY kredilerinin yüzde 20'sinin hibe geri kalan yüzde 80'lik kısmının faizsiz geri ödeme şeklinde verildiğini söyledi.

Muğla ve Aydın illerinde 2025 yılı ORKÖY kredi destekleriyle ilgili bilgilendirme ve tespit çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ORKÖY Şube Müdürlüğü koordinesinde İşletme Müdürlükleri tarafından köylerde bilgilendirme toplantıları ve kredi isteğinde bulunan köylü vatandaşların tespit çalışmaları yapılıyor.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğünde 2025 yılı için Muğla ilinde 151 ve Aydın ilinde 65 olmak üzere 216 aileye toplam 80 milyon 160 bin TL kredi desteği sağlanacak. 2024 yılında Muğla ve Aydın illerinde orman köylerinde yaşayan 200 aileye 50 milyon 240 bin TL kredi desteği sağlandı. - MUĞLA