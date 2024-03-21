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Muğla ve Aydın'da 50 bin fidan toprakla buluştu

MUĞLA - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı yerde 50 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında buluna Muğla ve Aydın illerinde 12 Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Fidan dikim etkinliklerinin yanında ücretsiz fidan dağıtımları da gerçekleştirildi.

Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut yaptığı açıklamada" 21 Mart Dünya Ormancılık günü münasebeti sebebi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 30 ayrı lokasyonda 50 bin fidan diktik. Muğla ve Aydın illerimiz dahilinde ben bu vesile ile tüm orman çalışanlarımızın ormancılık haftasını ve ormancılık gününü kutluyor sizlere 'de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Düzeyn Mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.