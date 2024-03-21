Muğla ve Aydın'da 50 bin fidan toprakla buluştu
MUĞLA - 21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası çerçevesinde Muğla ve Aydın illerinde 30 ayrı yerde 50 bin adet fidan toprakla buluşturuldu.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında buluna Muğla ve Aydın illerinde 12 Orman İşletme Müdürlüğü koordinesinde fidan dikim etkinlikleri yapıldı. Fidan dikim etkinliklerinin yanında ücretsiz fidan dağıtımları da gerçekleştirildi.
Muğla Orman Bölge Müdürü Salim Karabulut yaptığı açıklamada" 21 Mart Dünya Ormancılık günü münasebeti sebebi ile Muğla Orman Bölge Müdürlüğü olarak 30 ayrı lokasyonda 50 bin fidan diktik. Muğla ve Aydın illerimiz dahilinde ben bu vesile ile tüm orman çalışanlarımızın ormancılık haftasını ve ormancılık gününü kutluyor sizlere 'de katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.
Muğla'nın Menteşe ilçesi Düzeyn Mevkiinde gerçekleştirilen fidan dikimine Muğla Valisi İdris Akbıyık, Muğla İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz siyasi parti temsilcileri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
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Sakarya'da gerçekleştirilen 'Bozdoğan-11' operasyonlarında yakalanan 33 DEAŞ şüphelisi, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin yerel seçimler öncesi eylem hazırlığı içerisinde oldukları, terörizmin finansmanı kapsamında örgüte maddi yardım sağladıkları ve illegal mescit ve medrese yapılanması şeklinde faaliyet yürüttükleri tespit edildi. Operasyonlar sonucunda ise 4 tabanca, 2 tüfek, döviz, yasaklı yayın ve dokümanlar ele geçirildi.
31 Mart seçimleri öncesi AK Parti ile ters düşen Yeniden Refah Partisi'nin halen Cumhur İttifakı'nda olup olmadığı tartışma konusu. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala'nın "YRP, Cumhur İttifakı'nda değil" açıklamasına ilişkin konuşan Genel Başkan Fatih Erbakan, "Mutabakat metnimiz var. Biz şartsız teslim olmuş parti değiliz. Eğer 'Bu şartlarda sizi Cumhur İttifakı'nda saymıyoruz' diyorlarsa diyecek bir şeyimiz yok. Bu seçimde ittifakın içinde değiliz, zaten müstakil giriyoruz" dedi.
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