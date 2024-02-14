Muğlalılar Sevgililer Günü\'nde Organik Çiçekleri Tercih Ediyor

14 Şubat Sevgililer Günü'nde Muğlalı sevgililerin tercihi organik çiçekten yana oldu. Menteşe ilçesindeki köylü pazarında kırsal alanlarda kendiliğinden renk renk ve değişik türdeki yetişen çiçekler, Sevgililer Günü'nde en fazla tercih edilen çiçek oldu.
Çiçekçilerde satılan gül ve benzeri çiçeklerin sera üretimi olması nedeniyle kokusunun bulunmadığı belirtilirken, doğada kendiliğinden yetişen nergis, lale gibi çiçekler kokuları ve görünümleri nedeniyle 14 Şubat Sevgililer Günü'nde Muğla'da en fazla tercih edilen çiçekler arasında yer aldı. Köylü pazarında satışa sunulan nergisin demeti 20 TL'den satışa sunulurken, lale demeti de 20 liradan satılıyor.
Köylü pazarında nergis ve sümbül gibi doğal ortamda yetişen çiçekleri satan Erman Ölmez, "Bugün lale ve nergis çiçekleri Sevgililer Günü nedeni ile getirdik. Satışlarımız akşama kadar devam edecek. Organik çiçeklere müşterilerimizden yoğun talep var. Satışlarımız çok iyi bir şekilde devam ediyor" dedi.
Çiçek alan müşteri Enes Emre Yılmaz, "Ben Sevgililer Günü'nde nergis çiçeğini tercih ediyorum çünkü nergis çiçeğinin benim için çok özel bir anlamı var. Aynı zamanda Antik Yunan'da da çok iyi bir hikayesi var. Bu yüzden sevdiğim kişiye alacağım için, bir anlam hitap ettiği için nergisi tercih ettim" dedi. - MUĞLA
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