Muğlaspor'da eski başkanı Latif Sakıcı için veda töreni düzenlendi - Son Dakika
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Muğlaspor'da eski başkanı Latif Sakıcı için veda töreni düzenlendi

Muğlaspor\'da eski başkanı Latif Sakıcı için veda töreni düzenlendi
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Eski Milletvekili ve Muğlaspor'un 1972-1973 dönemi başkanı Latif Sakıcı için kulüp tesislerinde veda töreni yapıldı. Törene sevenleri ve spor camiası katılırken, Sakıcı'nın cenazesi öğle namazı sonrası Kurşunlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Akyaka'da toprağa verilecek.

Tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 18 ve 19'uncu dönem Muğla Milletvekili Latif Sakıcı için 1972-1973 döneminde kulüp başkanlığı yaptığı Muğla spor Kulüp Tesisleri'nde veda töreni düzenlendi.

Geçtiğimiz gün hayatını kaybeden Sakıcı'nın cenazesi, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenen törenin ardından memleketi Muğla'ya getirildi. Sakıcı'nın cenazesi bugün Muğlaspor Kulüp Tesisleri'ne getirildi. Sakıcı için tesisler önünde dua edilirken, üzerine Muğlaspor bayrağının da konulduğu al bayraklı tabutu başında sevenleri ve spor camiası tarafından vedalaşıldı. Törende konuşan Muğlaspor Kulüp Başkanı Menaf Kıyanç, Latif Sakıcı'nın Muğla'ya ve Muğlaspor'a önemli katkıları bulunduğunu belirterek, "Muğla'mıza katkısı olan abimizin mekanı cennet olsun" dedi. Kıyanç, Sakıcı'nın ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti. Muğlaspor camiasında 1972-1973 döneminde kulüp başkanlığı görevini üstlenen Sakıcı, kulübe yaptığı katkılarla anıldı. Muğlaspor'daki vedanın ardından Sakıcı'nın cenazesi Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camii'ne götürüldü. Latif Sakıcı'nın cenaze namazı, öğle namazına müteakip Kurşunlu Camii'nde kılınacak. Sakıcı, cenaze namazının ardından Akyaka'da toprağa verilecek.

Kaynak: İHA

Milletvekili, Akyaka, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muğlaspor'da eski başkanı Latif Sakıcı için veda töreni düzenlendi - Son Dakika

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