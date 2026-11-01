Muhabirler Derneği Başkanı, Batı Trakya basınına saldırı iddialarına tepki gösterdi

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan, Yunanistan'daki Batı Trakya temsilcileri Nejat Ahmet ve gazeteci meslektaşlarına yönelik saldırı ve hedef gösterme iddialarına tepki göstererek, gazetecilerin mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle baskıya maruz kalmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Muhabirler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Berrin Yücesan tarafından gazetecilere yönelik saldırı ve hedef gösterme iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, "Yunanistan'da, Batı Trakya temsilcimiz Nejat Ahmet ve gazeteci meslektaşlarımıza yönelik saldırı ve hedef gösterme iddialarını büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Özellikle Muhabirler Derneği olarak Batı Trakya Türk basınına verdiğimiz ödüllerin hemen ardından bu tür olayların yaşanması son derece manidardır. Gazetecilerin mesleki faaliyetleri ve kimlikleri nedeniyle baskıya maruz kalması kabul edilemez. Basın özgürlüğü, ifade hürriyeti ve gazetecilerin güvenliği evrensel değerlerdir. Muhabirler Derneği olarak Batı Trakya'daki meslektaşlarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyor, yaşanan olayların ilgili makamlarca titizlikle araştırılmasını bekliyoruz" ifadelerine yer verildi.