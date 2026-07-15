Muhammed El Ahmet'e Hayırseverlerden Destek - Son Dakika
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Muhammed El Ahmet'e Hayırseverlerden Destek

Muhammed El Ahmet\'e Hayırseverlerden Destek
15.07.2026 10:08
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26 yaşındaki Muhammed El Ahmet, elektrik akımına kapılması sonucu kaybettiği uzuvlarına kavuştu.

Hatay'da elektrik akımına kapılarak bir bacağı ve 2 kolunu kaybeden 26 yaşındaki Muhammed El Ahmet, hayırseverlerin yardımıyla 3 milyon TL değerindeki protez bacağına ve 2 biyonik koluna kavuştu. Protez kollarına kavuşarak alacağı eğitimlerle Ahmet; namaz hareketlerini, su içmeyi, tuvalete tek başına çıkmak gibi temel ihtiyaçlarını kendi yapabilecek.

Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'nde yaşayan 26 yaşındaki Suriyeli Muhammed El Ahmet, savaştan kaçıp sığındığı Hatay'da babasıyla birlikte kaynakçılık yaparak geçimini sağlıyordu. Yaklaşık 7 ay önce Kırıkhan ilçesinde bir evin çatı tamirine babasıyla birlikte giden Ahmet'in elindeki 3 metrelik demir yüksek gerilim hattına değdi. Ahmet, elindeki demirin yüksek gerilim hattına temas etmesiyle akıma kapıldı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ahmet'in Gaziantep'te bir hastanede sağ bacağı ve iki kolu ampute edildi. Uzuvlarını kaybeden Ahmet, evlilik hayali kurduğu günlerin ardından yeni yaşamında zorluklara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Engelli olmadan önce namazlarını camide kılan ve ibadetleri konusunda hassas olan Ahmet, uzuvlarının kaybının ardından ailesinin yardımıyla camiye gitmeyi bırakmadı. İman ederek yaşam mücadelesini sürdüren Ahmet'in durumunu sosyal medya gören Engellilere Çare Derneği harekete geçerek yardım toplamaya başladı. Topladıkları yaklaşık 3 milyon TL'ye yapılan bacak ve 2 biyonik kol protezi Ahme'te takıldı. Protez kollarına kavuşan ve alacağı eğitimlerle Muhammed; namaz hareketlerini, su içmeyi, tuvalete tek başına çıkmak gibi ihtiyaçlarını yapabilecek.

"6 ay öncesinde elektrik çarpması sonucunda Allah'ın takdiri olarak iki kol ve bir bacağını kaybediyor"

İnsanların 'Cami Kuşu' olarak çağırdığı Muhammed'in talihsiz kazada bir bacağı ve 2 kolunu kaybettiğini söyleyen Yasin Ahmedoğlu, "Muhammed'in bize haberi geldi. Bizde kendisini ziyaret etmek istediğimizde bizlere camdan bakıyordu. Muhammed kaç gecedir dua ettiğini gözü yaşlı annesi ve babası söyledi. Muhammed'i görünce çok duygulandım ve konuşamaz hale geldik. Çünkü görmekte bakmak bir değil, uzaktan görmek yanında olmak bir değildi. Muhammed, camiyi zaten çok seviyor ve ne zamandan beri gidemediği için beraber camiye gittik. Muhammed çok dua etmeyi ve namaz kılmayı çok özlediğini söyledi. Muhammed'e cami kuşu diyorlar. Caminin tüm temizliklerini tadilatını kendisi bizzat yapıyordu. Bundan 6 ay öncesinde elektrik çarpması sonucunda Allah'ın takdiri olarak iki kol ve bir bacağını kaybediyor" dedi.

"Muhammed, en çok namaz kılarken namaz hareketlerini, rüku etmeyi, secdeye gitmeyi ve dua etmeyi özlediğini söyledi"

Muhammed'e takılan biyonik kollarla herkes gibi namaz kılabileceğini ifade eden Yasin Ahmedoğlu, "Bizde yardımcı olmak için bacaktan başlayalım geldikçe sağ ve sol kolunu yaparız dedik. Sosyal medya insanlarımız bu konuya çok rağbet ediyor. Herkesin gönlü Muhammed dağıtmaya başladı ve burada üç beş kuruş derken elhamdülillah ihtiyacı olan parayı bir anda kapatırken kendimizde şaşırdık. Muhammed bugün biyonik eliyle kendini hissederek kaşıyor ve hissettiğini anlıyorum. Bu biyonik kollarla 3 ay eğitimin ardından daha iyi duruma gelecek. Muhammed bundan sonra kendisi tuvalete çıkabilecek. Bizler İstanbul'dan Hatay'a yaklaşık 3 ayda 6 kere Muhammed için geldik. İyi ki gelip bugünleri görmüşüzdür. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın, insanı mutlu etki yine devlet yaşasın diyorum. Çünkü mazlumun duasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Muhammed'in duası arşa yükseliyor. Bacak protezinin maliyeti takriben 150 bin TL ve kollarının maliyeti ise 2 milyon 750 bin TL toplam olarak 3 milyon maliyeti oldu. Muhammed'in babasıyla konuştuğumuzda, en çok namaz kılarken namaz hareketlerini özlediğini söyledi. Rüku etmeyi, secdeye gitmeyi ve dua etmeyi özlediğini söyledi. Birkaç provasında kelime-i şehadet parmağını göstererek elhamdülillah dedi. Allah ona daha çok kolaylıklar nasip eylesin. Eğitimleriyle ayakları hızlandı ve taktığımız biyonik kollarla eğitimle daha iyi olacak" ifadelerini kullandı. - HATAY

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Hatay, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhammed El Ahmet'e Hayırseverlerden Destek - Son Dakika

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