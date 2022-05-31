Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret - Son Dakika
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Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret

31.05.2022 12:36
Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret

Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çamtaş ve yönetim kurulu, Genel Maden İşçiler Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Muharip Gaziler Derneği Zonguldak Şube Başkanı Necmettin Çamtaş ve yönetim kurulu, Genel Maden İşçiler Sendikası'nı (GMİS) ziyaret ederek Genel Başkan Hakan Yeşil ile görüştü.

Ziyarette Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Sekreter Ertan Kaya, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir hazır bulundu.

Çamtaş, GMİS'in her zaman gazilere destek olduğunu söyleyerek, "Sizlerin bize verdiği destek çok önemli. Gerçekten sendikanın yanımızda olduğunu hissettik. Tüm gaziler adına teşekkür ediyoruz" dedi.

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil de gazilerin kendileri için önemli olduğunu ifade ederek, "Biz gazilerimiz için elimizden geleni yapıyoruz. Sizler bedel ödemiş insanlarsınız. Maden işçileri olarak gazilerimiz yanında olmak bizleri mutlu ediyor" diye konuştu. Çamtaş, ziyaret anısına Genel Başkan Yeşil'e derneğin flamasını takdim etti. - ZONGULDAK

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Kaynak: İHA

Ertan Kaya, Zonguldak, İsa Mutlu, Maden, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muharip Gaziler Derneği'nden GMİS'e ziyaret - Son Dakika


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