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Mühendisliğin felsefesi ETÜ'de konuşuldu - Son Dakika

Mühendisliğin felsefesi ETÜ'de konuşuldu

24.12.2021 10:49
Mühendisliğin felsefesi ETÜ'de konuşuldu

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle Mühendislik Felsefesi söyleşisi düzenlendi.

Erzurum Teknik Üniversitesi'nde (ETÜ) Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi (ESAM) ile Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi iş birliğiyle Mühendislik Felsefesi söyleşisi düzenlendi.

Moderatörlüğünü Felsefe Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Kemal Bakır'ın yürüttüğü, İzmir Ekonomi Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Beno Kuryel'in konuşmacı olarak yer aldığı ve mühendislik matematiği, öğrenimin kaosu, yaşamın ağı, bilme arzusu bilim teknoloji ve toplum konularının ele alındığı söyleşiye ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak ve çok sayıda akademik personel ile öğrenci katıldı.

Çevrim içi (online) olarak düzenlenen söyleşide; mühendislik alanlarında teori, pratik, bağlam, etik, modeller, hatalar, problem çözme, gözlemler ve deneyimler gibi kavramlara ek olarak felsefi bir boyutun da yer alabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Beno Kuryel: "Mühendislikle felsefenin iki ayrı kutup olduğu önyargısını tartışmalıyız. Bilimin felsefeden koparılması, aynı zamanda doğa bilimleriyle toplumsal bilimler arasında bir uçurumun oluşmasına neden olmuştur. Bu süreçte, genelde okullaşma süreçleri, özelde üniversitelerin oluşması, yapılandırılması ve toplumsal ağın içindeki yerlerinin perçinlenmesi, yalıtılmış bir yan konu olarak kalmıştır. Tüm bunları çizgisel olmayan ağın içine alarak yeniden incelemek durumdayız" şeklinde konuştu.

Matematiğin yalnızca zeka ürünü olmadığını aynı zamanda kültürel ve tarihsel bir evrime de sahip olduğunu söyleyen Beno Kuryel: "İnsanı tüm varlığı ile sömüren bir sistem, insanın düşünmesini istemez. Bugün üniversitelerde sistem, felsefe gibi konuları birer genel kültür dersi olarak görüyor. Ben bunu genel kültür olarak değil, toplumsal bir sorumluluk olarak görüyorum. Epistemoloji başta olmak üzere birçok felsefi disiplin mühendislik ve matematik ile doğrudan bağlantılıdır. Matematik ve mühendislikte formüller ve kalıplaşmış bilgiler, mevcut felsefede ise düşünsel özgünlük vardır. Bu durumda ancak felsefe ve mühendisliğin birleşimi ile yapılan tanımlar tam anlamıyla yerini bulabiliyor" diye konuştu.

Programın ardından teşekkür konuşması gerçekleştiren Rektör Prof. Dr. Bülent Çakmak, ETÜ'de böylesine önemli ve ufuk açıcı bir söyleşinin gerçekleştirilmesinden son derece memnun olduğunu dile getirerek, bilgi birikimini Erzurum Teknik Üniversitesi öğrencileri ile paylaşan ve onların kişisel gelişimleri ile mesleki birikimlerine katkı sağlayan Beno Kuryel'e teşekkür etti.

Mühendislik Felsefesi söyleşisi, soru-cevap kısmıyla sona erdi. - ERZURUM

Mühendisliğin felsefesi ETÜ'de konuşuldu

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Erzurum Teknik Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kemal Bakır, Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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