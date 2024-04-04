Muhittin Böcek: "Çalışma arkadaşlarım görevlerini aksatmayacak, siyaset yapmayacak"
ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine üst üste ikinci kez seçilen Muhittin Böcek, "Buradan söylüyorum, bütün çalışma arkadaşlarım sadece görevini aksatmadan yapacak, asla siyaset yapmayacaktır. Ayırmadan, kayırmadan, milletimizin parasını milletimize harcamaya devam edeceğim" dedi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, üst üste ikinci kez Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Muhittin Böcek, mazbatasını alıp Cumhuriyet Meydanı'ndan Atatürk Anıtı'na sunulan çelenk sonrası hizmet binasına geldi. Partililer ve çalışanlar tarafından coşkuyla karşılanan Böcek, düzenlenen göreve başlama töreninde vatandaşlarla bir araya geldi. Programda konuşan Böcek, bundan sonra oy veren vermeyen bütün Antalyalıların emrinde olacağını belirtti. Koltukların ve makamların geçici olduğunu ve verilen sorumluluğun değerini hiç unutmadığını ifade eden Böcek, "Memleketimin ve vatanımın hiçbir köşesinde, başımı öne eğdirecek bir yanlışa imza atmadım. Attığım her adımı; sizlere duyduğum sorumluluk, memleketime ve vatanıma olan sevdamla attım. Gücümü hep sizden, sevgiden, Cumhuriyet'ten ve Atatürk'ten aldım. Bu seçimi 5 yıl önce göreve geldiğimde ilk işimiz olarak yaptığımız tabelaya eklediğimiz Türkiye Cumhuriyeti yazısı kazandı. Tanıdığınız, bildiğiniz, Torosların evladı dediğiniz köylü çocuğu Muhittin Böcek'i bugünlere getiren Türkiye Cumhuriyeti kazandı. Bu seçimi demokrasi kazandı" diye konuştu.
"19 ilçede bizim"
Antalya Büyükşehir Belediyesini üst üste 2 defa kazanan bir belediye başkanı olduğunu dile getiren Böcek, "Birlikte çalıştık, birlikte başardık. Antalya'mız kazandı. Antalya'mıza yeniden baharı getiren sizlersiniz. Geleceğe dair umutlarımızı yeşerten sizlersiniz. Çok zor günleri birlikte atlattık. Hiçbir bahaneye sığınmadık. Verdiğimiz sözleri teker teker yerine getirdik. Vazgeçmedik, pes etmedik, yorulmadık, yılmadık. Dinlenmeyeceğiz, yorulmayacağız, her zamankinden çok daha fazla çalışacağız. Seçim sürecinde bize yapılan haksız eleştirileri, yalanları, tüm engellemeleri geride bırakacağız. Yaşadığımız seçim başarısıyla bugüne kadar görülmemiş bir destan yazdık" dedi.
Böcek, büyükşehir belediyesiyle birlikte 19 ilçeden kazandıkları 16 ilçe beledinin yanı sıra İbradı, Gündoğmuş ve Kumluca'yı da kendi belediyeleri gibi göreceklerinin altını çizdi.
"Siyaset yapmayacak"
19 ilçe belediye başkanlarıyla, meclis üyeleriyle 15 bin 486 çalışma arkadaşıyla, 913 muhtar ve sivil toplum örgütleriyle omuz omuza çalışacaklarını ifade eden Böcek, "2 milyon 696 bin Antalyalıya, her yıl ziyarete gelen 25 milyon yerli yabancı misafire en iyi şekilde hizmet sunacağız. Şimdi görevimiz daha büyük. Halkımızın bizlere verdiği desteğin ve sorumluluğun farkındayız. Sadece vaatlerimizi değil daha fazlasını yapacağız. Söz verdiklerimizin daha fazlası için çalışacağız. Kalplerimizi, akıllarımızı, güçlerimizi birleştireceğiz. Antalya'mızı daha güzel yarınlara ortak akılla hep birlikte taşıyacağız. Bu seçimi kazanan emeklilerimizdir, çiftçilerimizdir, turizmcilerimizdir, esnafımızdır, gençlerimizdir, işçilerimizdir, emekçilerimizdir. Bu seçimi kazanan birlikte alın teri döktüğümüz belediye çalışanlarımızdır. Buradan söylüyorum, bütün çalışma arkadaşlarım sadece görevini aksatmadan yapacak, asla siyaset yapmayacaktır. Ayırmadan, kayırmadan, milletimizin parasını milletimize harcamaya devam edeceğim. Şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hiç kimseyi ötekileştirmeden, hiç kimseyi dini, dili, mezhebi, yaşam tarzı nedeniyle ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğim " açıklamasında bulundu.
Konuşmasının ardından Böcek, başkanlık makamında tebrikleri kabul etti.
Böcek'e, CHP Antalya milletvekilleri, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan, Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, Döşemealtı Belediye Başkanı Menderes Dal ve diğer belediye başkanları da eşlik etti.
Son Dakika › Yerel › Muhittin Böcek: 'Çalışma arkadaşlarım görevlerini aksatmayacak, siyaset yapmayacak' - Son Dakika
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