Muhsin Yazıcıoğlu 16. Yılında Anıldı - Son Dakika
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Yerel

Muhsin Yazıcıoğlu 16. Yılında Anıldı

Muhsin Yazıcıoğlu 16. Yılında Anıldı

Eski BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16. yılında mezarı başında anıldı.

25.03.2025 13:50
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Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ncı yılında vatandaşlar tarafından mezarı başında anıldı.

Eski Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 16'ncı yılında anıldı. Yazıcıoğlu'nun helikopteri, 25 Mart 2009'da Yozgat'ın Yerköy ilçesinde düştü. Kötü hava şartlatrı nedeniyle ekipler çok geç ulaştı helikopter enkazına. Ulaşıldığında Yazıcıoğlu ve helikopterdeki 5 kişi çoktan hayatını kaybetmişti. Taceddin Dergahı'na defnedilen Yazıcıoğlu, aradan geçen 16 yılda unutulmadı. Eski BBP Lideri Yazıcıoğlu ve kazada hayatını kaybeden diğer 5 kişi sevenleri tarafından anıldı.

Yazıcıoğlu'nu kabri başında ziyaret eden Recep Kurt, "Çok sevdiğim çok değer verdiğim bir insandı. Bu gibi değerli insanların hayatta kalmasını çok arzu ederdim. Yani vatanperver, insanları çok sever, alçak gönüllü, vatanı ve milleti için yapmayacağı şey yoktur. Çok değer verilmesi gereken bir insandı. Onu her zaman rahmetle anıyorum" dedi.

Maksut Yücegöğ ise, Muhsin Yazıcıoğlu'nun çok iyi bir insan ve iyi bir siyasetçi oldğunu belirterek, "İyi bir Sivaslıydı, bir 'Yiğidoydu' gerçekten. İsmi gibi delikanlı bir adamdı. Rahmetle anıyoruz kendisini, her gün özlüyoruz onu kendisini rahmetle anıyorum" ifadelerini kullandı.

Bir diğer vatandaş Ayhan Tuğluk ise Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünden dolayı halen üzüntü çektiğini dile getirerek, "Nasıl ki 2009'da getirdik ve buradaki yerine yerleştirdik hala aynı sızı var. Az önce yine gözyaşımı döktüm. Buraya da Kırıkkale'den geldim. Saat 7'de de tekrar trene binip geri döneceğim" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhsin Yazıcıoğlu 16. Yılında Anıldı - Son Dakika

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