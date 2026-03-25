Muhsin Yazıcıoğlu Adıyaman\'da anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Teşkilatı tarafından, eski BBP Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun vefatının 17'nci yıl dönümü dolayısıyla anma programı düzenlendi.

Adıyaman kent merkezinde bulunan Meydan Camii'nde gerçekleştirilen program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Program kapsamında Mevlid-i Şerif okutulurken, merhum Yazıcıoğlu ve beraberinde hayatını kaybedenler için dualar edildi. Anma programına Büyük Birlik Partisi (BBP) Adıyaman İl Teşkilatı yöneticileri, parti üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda, katılımcılar Yazıcıoğlu için dua etti.

Programda konuşan BBP Adıyaman İl Başkanı Basri Atçı, merhum lideri rahmetle andıklarını belirterek, "Muhsin Başkanımız adına mevlid-i şerif okuttuk, akabinde helva ikramımız oldu. Muhsin başkan ile birlikte hayatını kaybeden diğer şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Ailelerine sabır ve metanet temenni ediyorum" diye konuştu.

Anma programı, cami çıkışında vatandaşlara helva ikram edilmesiyle sona erdi. - ADIYAMAN