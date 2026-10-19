Muhtar Çınar, "Bizim talebimiz makam değil, hizmettir, imtiyaz değil, imkândır"

Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, 1829 yılından bu yana köy ve mahallelerde görev yapan muhtarların vatandaşlarla devlet kurumları arasında olan ilişkilerinde aracı bir rol üstlendiğini söyledi.

Bilecik'te Muhtarlar Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından bir konuşma yapan Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar, "Atatürk'ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin temel değerlerinden biri olan milli iradeye sahip çıkmak, seçilmiş muhtarlar olarak hepimizin görevidir. Burada önemli olan, Atatürk'ün sözlerini yalnızca anmak değil, onun temsil ettiği milli egemenliği anlayışını günlük hizmetlerimizde yaşatmaktır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, muhtarlık kurumunun önemine ilişkin konuşmalarında muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki konumuna dikkat çekmiştir. Cumhurbaşkanımız, 19 Ekim 2021 tarihli Muhtarlar Günü mesajında muhtarları şu sözlerle tarif etmiştir. 'Devletin mahalle ve köy halkı üzerindeki gözü kulağı, eli kolu, sesi nefesi, mahallesi ve köy ahalisinin de devlet nezdindeki temsilcisi olarak muhtarlarımızla daha yapacak çok işimiz var'. Bu sözler, muhtarlık kurumunun toplumdaki yerini açıkça koymaktadır. Devlet, vatandaşlarına hizmet götürürken mahalledeki ve köydeki ihtiyaçları doğru tespit etmelidir. Bunun için de vatandaşını yakından tanıyan, sorunlarını yerinde gören ve çözüm için ilgili kurumlarla iletişim kuran muhtarlara ihtiyaç vardır. Bizim beklentimiz de açıktır. Muhtarlarımızın sesi duyulsun, talepleri dikkate alınsın, kamu kurumlarıyla iş birliği güçlensin ve vatandaşlarımızın sorunlarına daha hızlı çözüm üretilsin. Çünkü muhtarın güçlenmesi, vatandaşın sesinin güçlenmesidir" dedi.

"Mahallelerimizde ve köylerimizde huzurun, dayanışmanın ve güvenin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz"

Muhtar Çınar konuşmasının devamında, "Muhtarların görevlerini daha iyi yapabilmeleri için bazı beklentilerimiz bulunmaktadır. Vatandaşımızın taleplerinin ilgili kurumlar tarafından dikkate alınmasını, dile getirdiğimiz sorunların takip edilmesini ve çözüm süreçlerinde muhtarlarla daha güçlü iş birliği kurulmasını istiyorum. Belediyelerimizle, valiliğimizle, kaymakamlıklarımızla ve bütün kamu kurumlarımızla uyum içerisinde çalışmak istiyoruz. Çünkü mahallelerimizin ve köylerimizin sorunlarını çözmek, tek bir kurumun değil, ortak sorumluluk anlayışıyla hareket eden herkesin görevidir. Bizler bir yolun yapılmasını istediğimizde, bir altyapı sorununun çözülmesini talep ettiğimizde veya vatandaşımızın mağduriyetini dile getirdiğimizde kişisel bir beklenti ile hareket etmiyoruz. Bizim talebimiz makam değil, hizmettir. İmtiyaz değil, imkandır. Söz değil, çözümdür. Vatandaşımızın karşısına başımız dik çıkabilmek, verdiğimiz sözleri takip edebilmek ve mahallemize fayda sağlayabilmek istiyoruz. Elbette biz muhtarlara da büyük sorumluluk düşüyor. Her vatandaşımıza eşit davranmalı, adaletli olmalı, görevimizi dürüstlükle yerine getirmeli ve bize duyulan güveni korumalıyız. Unutmayalım ki muhtarlık bir unvan değil, bir sorumluluktur. Bizler farklı mahallelerde ve köylerde görev yapıyor olabiliriz. Ancak hepimizin amacı aynıdır; milliyetimize hizmet etmek. Birimizin yaşadığı sorun, diğerimizin de yarın karşılaşabileceği bir sorundur. Bu nedenle birbirimize destek olmalı, ortak sorunlarımızı birlikte dile getirmeli ve çözüm için dayanışma içerisinde hareket etmeliyiz. Birlikte olursak sesimiz daha gür çıkar, dayanışma içerisinde olursak sorunlarımız daha kolay çözülür. Bizim mücadelemiz makam mücadelesi değil, hizmet mücadelesidir. Bizim amacımız kimseyle yarışmak değil, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmaktır. Bizler, mahallelerimizde ve köylerimizde huzurun, dayanışmanın ve güvenin güçlenmesi için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.