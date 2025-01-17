Muhtar Hacı Kaya'nın Hayırseverliği - Son Dakika
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Muhtar Hacı Kaya'nın Hayırseverliği

Muhtar Hacı Kaya\'nın Hayırseverliği

Diyarbakır'da muhtar Hacı Kaya, maaşını tamamen öğrencilere ve ihtiyaç sahiplerine bağışlıyor.

17.01.2025 11:58
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı, aldığı maaşın tümünü öğrenci ve ihtiyaç sahiplerine aktarıyor.

Kırsal Batı Karakoç Mahallesi muhtarı Hacı Kaya, imkanı ölçüsünde hayır işleri yaparken, süt kardeşinin okuduğu 'Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı' kitabını anlatmasıyla kendisini daha çok hayır işlerine adadı. Kaya, kendisini destekleyenlere muhtar adayı olup kazandığı takdirde ise maaşını hiç kullanmayacağını ve bunu başta öğrenciler olmak üzere ihtiyaç sahiplerine aktaracağı niyetini paylaştı. Muhtar Kaya, maaşını aldığı gibi gerek köy imamının talep ettiği kişilere, gerekse kendisinin okuttuğu öğrencilere aktarıyor.

Muhtar Hacı Kaya, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine, daha öncede hayır işlerine başvurduğunu, Kur'an kursları, ihtiyaç sahipleri gibi çeşitli yerlere yardım yaptığını söyledi.

Muhtar olduktan sonra da, maaşını vakfettiğini belirten Kaya, "Bu parayı almayacağımı söyledim. Şu anda bir öğrencim ilahiyat okuyor. Babasının durumu yok, her ay ona bir miktar gönderiyorum. Kur'an kursumuz var, onlara iletiyorum. Talep geliyor, köy imamı arıyor. Bir yerde talep var, ihtiyaç sahibidir. Ona aktarıyorum, o da ona aktarıyor. Köyde iki üç aile var. Her ay direkt onlara aktarıyorum. Süt kardeşim Servet Kaya, çok okuyor, benim o kadar bilgim yok. Okuyordu, bana söylüyordu bende etkilenerek bu şekilde devam ediyorum" dedi.

Mahalle sakini ve muhtarın süt kardeşi Servet Kaya, Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı kitabından çok etkilendiğini ve süt kardeşinin de kendisi gibi etkilendiğini ifade etti.

"Ondan sonra dedi ki, 'muhtar olursam maaşı bir lira cebime sokmam.' Şimdi öğrenci okutturuyor, Filistin'e, Arakan'a yardım yapıyor, aldığı maaşı kurumlara, ihtiyaç yerine bağışlıyor" diyerek konuşan Kaya, "Böyle bir şey yaparken bizde gurur duyuyoruz. En azından insanlara faydamız olsun" diye konuştu.

Fahri köy imamı Ayatullah Sanlı ise, 6 yıldır Batı Karakoç Mahallesi'nde fahri köy imamlığı yaptığını söyledi. Kendisinin 40, eşinin de 40'a yakın kız öğrencisi olduğunu kaydeden Sanlı, "Allah, muhtarımızdan razı olsun. Altı yıldır şahidim, bize de yardımcı oldu. Maaşını kendisinden alıp ihtiyaç sahibi aileye dağıtıyoruz. Caminin ihtiyacı soba, halılarıdır, son olarak bayanlara taziyeevi yaptı. Maddi eksikliği olan öğrenciler nerede varsa ister okul, ister Kur'an kursu olsun, isterse medrese olsun bir şekilde yetiştiriyoruz. Bize de aktarıyor, kendisinde de kalıyor. Biz talep ediyoruz, kendisi de bize atıyor. Bu şekilde dağıtıyoruz" ifadelerini kullandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtar Hacı Kaya'nın Hayırseverliği - Son Dakika

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