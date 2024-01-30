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Muhtar, öğrencilere oyun parkuru hediye etti - Son Dakika
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Muhtar, öğrencilere oyun parkuru hediye etti

Aydın'ın Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak olmak için okul bahçesine oyun parkuru kurdu. Muhtar Çamoğlu, etkinlikte öğrencilere pamuk şeker ve çay ikramında bulundu. Mahalle sakinleri ve veliler, Muhtar Çamoğlu'na çocukları unutmadığı için teşekkür etti.

Muhtar, öğrencilere oyun parkuru hediye etti
30.01.2024 - 14:22,
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Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Gurbet Çamoğlu, öğrencilerin karne sevincine ortak olurken, okul bahçesine kurduğu oyun parkuru ile öğrencilere anlamlı bir hediye sundu.

Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'in önemli mahallelerinden olan Mimar Sinan Mahallesi'nin muhtarı Gurbet Çamoğlu, gerçekleştirdiği anlamlı etkinlikle öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Öğrencileri yalnız bırakmayan Muhtar Çamoğlu, Aliya İzzet Begoviç İlkokulu bahçesinde oyun parkuru kurdu. Yoğun bir katılımın olduğu etkinlikte karne sevinci yaşayan öğrenciler, unutulmaz bir gün geçirdi. Öğrencilerle yakından ilgilenen Muhtar Çamoğlu, ayrıca pamuk şeker ve çay ikramında da bulundu. Mahalle sakinleri ve veliler ise çocuklarını unutmadığı için Muhtar Çamoğlu'na teşekkür etti.

Her zaman gençlerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade eden Çamoğlu; "Mimar Sinan Mahallesi Muhtarlığı olarak düzenlemiş olduğumuz karne hediyesi etkinliğimize katılan tüm çocuklarımıza vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ederim. Bu hafta sonu öğrencilerimizin ve velilerimizin yüzlerinde bir tebessüm, bakışlarında bir ışık olmak beni ayrıca mutlu etti. Cumhuriyetimizin ilelebet yaşatacak çocuklarımızın ve gençlerin eğitimle aydınlatmaya, sevindirmeye ve onların yanlarında olmaya devam edeceğiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA
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