Muhtarın silahı ateş aldı, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Yerel

Muhtarın silahı ateş aldı, 3 çocuk yaralandı

Burdur'da düğünde silahı tutukluk yapan muhtarın silahı ateş alarak 3 çocuğu yaraladı. İçişleri Bakanlığı soruşturma başlattı ve muhtar görevden alındı.

09.08.2024 16:51
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(BURDUR) - Burdur'da katıldığı düğünde, tutukluk yapan tabancasını düzeltirken silahın ateş almasıyla 3 çocuğu yaralayan Kızıllar Köyü Muhtarı Musa Tuğrul, açılan soruşturma kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından görevden alındı.

Edinilen bilgilere göre; Burdur'un Çavdır ilçesi Kızıllar köyünde 30 Haziran'da yapılan düğünde F.T., köy muhtarı olan kardeşi Musa Tuğrul'un üzerine kayıtlı tabancayla havaya ateş açtı. Muhtar Musa Tuğrul, bir süre sonra tutukluk yapan tabancayı ağabeyinden aldı. İddiaya göre, tutukluğu gidermeye çalışan Tuğrul'un elindeki tabancanın ateş alması sonucu, düğündeki A.S.S. (14), E.B.A. (11) ve B.S. (7) adlı çocuklar yaralandı.

Jandarma tarafından gözaltına alınan muhtar Musa Tuğrul ve ağabeyi F.T. ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı çocuklar ise tedavileri sonrası taburcu edildi.

İçişleri Bakanlığı olayla ilgili idari soruşturma başlatılırken, soruşturma kapsamında muhtar Musa Tuğrul görevden alındı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Muhtarın silahı ateş aldı, 3 çocuk yaralandı - Son Dakika

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