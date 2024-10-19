Muhtarlar, haklarını güvence altına almak için "kanun" istiyor - Son Dakika
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Muhtarlar, haklarını güvence altına almak için "kanun" istiyor

Muhtarlar, haklarını güvence altına almak için "kanun" istiyor

"19 Ekim Muhtarlar Günü"nde muhtarlar, haklarının güvence altına alınması için "Muhtarlık Kanunu"nun çıkartılmasını istiyor.

19.10.2024 10:46  Güncelleme: 10:48
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"19 Ekim Muhtarlar Günü"nde muhtarlar, haklarının güvence altına alınması için "Muhtarlık Kanunu"nun çıkartılmasını istiyor.

"19 Ekim Muhtarlar Günü" kapsamında Samsun'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, anıta çelenk sunumu ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından İlkadım Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Berna Macit Çokgezen, muhtarlar adına basın açıklamasını okudu.

"Bir sonraki Muhtarlar Günü'nde Muhtarlık Kanunu'nu kutlamak istiyoruz"

En büyük isteklerinin muhtarlık kanunu olduğunu belirten Berna Macit Çokgezen, "Bizler 195 yıldır süre gelen muhtarlık kurumunun, 100 yıllık Köy Kanunu ve 80 yıllık Mahalle Kanunu ile çözüm üretmeye çalışan temsilcileriyiz. Geçmişte iletmiş olduğumuz taleplerimiz dikkate alınıp çözüm üretilmeye çalışılmış, bazı haklarımızda iyileştirmeye gidilmiştir fakat Muhtarlık Kanunu çıkarılmadan 80-100 yıllık kanunlarla haklarımız güvence altında değildir. Muhtarlık görevi, temsil ettiği gücü Türkiye Cumhuriyeti'ndeki mühründen alan siyasallaşmamış tek çözüm merkezidir. Doğrudan demokrasinin tek örneğidir. Muhtar, halkın gözünde devlet, devletin gözünde de halktır. Depremlerde, salgınlarda, yangınlarda ve sellerde devletin verdiği her görevi canla başla yerine getiren biz muhtarlar, devletimize ve milletimize hizmet etmekten onur duyuyoruz. Bir sonraki Muhtarlar Günü'nde Muhtarlık Kanunu'nu kutlamak dileği ile görevi başında şehit edilen muhtarlarımıza ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor ve başarılarının devamını diliyorum" dedi.

Gün kapsamında muhtarlar valilik, belediye ve şehitlik ziyaretlerinin ardından akşam yemeğinde de bir araya gelecekler. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar, haklarını güvence altına almak için 'kanun' istiyor - Son Dakika

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