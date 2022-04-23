Muhtarlar iftarda buluştu - Son Dakika
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Muhtarlar iftarda buluştu

23.04.2022 12:51
Muhtarlar iftarda buluştu

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, düzenlediği iftar programında ilçedeki tüm muhtarlar bir araya geldi.

Gölpazarı Muhtarlar Derneği Başkanı Selami Uğural, düzenlediği iftar programında ilçedeki tüm muhtarlar bir araya geldi.

Gölpazarı'ndan bir restoranda düzenlenen iftar yemeğinde Kaymakam Efecan Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Cihad Emir, İlçe Emniyet Amiri Önder Gürkan Oral, il genel meclis üyeleri ile köy ve mahalle muhtarları katıldı. İftar sonrası muhtarlara seslenen Kaymakam Efecan Şahin, "Ramazan ayında yardımlaşmanın dayanışmanın birlik beraberlik içerisinde olmanın güzel bir örneğini ilçemizde gerçekleştirdik. Organizasyonu düzenleyen Muhtarlar Dernek Başkanı Aktaş Köyü Muhtarı Selami Uğural ve emeği geçen katılan herkese teşekkür ederim dedi".

Kaymakam Efecan Şahin ardından muhtarlarla beraber sohbet ederek, sorunlarını dinledi. - BİLECİK

Muhtarlar iftarda buluştu
Muhtarlar iftarda buluştu
Muhtarlar iftarda buluştu
Muhtarlar iftarda buluştu
Muhtarlar iftarda buluştu

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Gölpazarı, Jandarma, Hisarcık, İftar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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