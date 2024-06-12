Muhtarlar, kurban paylarının dağıtımında yardımcı olacak - Son Dakika
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Yerel

Muhtarlar, kurban paylarının dağıtımında yardımcı olacak

Kütahya Muhtarlar Dernek Başkanı İsmail Arı, mahallelerde kimlerin kurban kesip kesmediğini, kimlerin ihtiyacı olup olmadığını en iyi muhtarların bildiğini belirterek, kurban paylarını dağıtacak vatandaşların muhtarlara danışarak dağıtım yapmalarını önerdi.

12.06.2024 09:10
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Kütahya Muhtarlar Dernek Başkanı İsmail Arı, mahallelerde kimlerin kurban kesip kesmediğini, kimlerin ihtiyacı olup olmadığını en iyi muhtarların bildiğini, bu nedenle kurban paylarını dağıtacak vatandaşların muhtarlara danışarak dağıtım yapmalarını önerdi.

Muhtarlar Dernek Başkanı İsmail Arı konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Değerli vatandaşlarımız yapmış olduğunuz kurban ibadetlerimizi vatandaşlarımız ile buluşturmak adına mahallelerimizi en iyi bilen muhtar arkadaşlarım sizlere bu konuda her türlü yardımı yapacaklarına inanıyorum. Mahallelerinde kimlerin kurban kesip kesmediğini, kimlerin ihtiyacı olup olmadığını en iyi muhtarlarımız bilir. Bu özel günlerde siz değerli vatandaşlarımıza gece ve gündüz her türlü yardıma hazırdırlar. Kurban paylarını dağıtacak vatandaşlarımızın muhtarlarımıza danışarak dağıtım yapmalarını öneririm. Şimdiden ülkemizin, milletimizin ve şehrimizin mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlar, tüm İslam aleminin kazasız belasız bir kurban bayramı geçirmelerini temenni ederim" ifadelerine yer verdi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Muhtarlar, kurban paylarının dağıtımında yardımcı olacak - Son Dakika

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