Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu - Son Dakika
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Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu

29.04.2022 11:29
Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu

Sağlık hizmetleri alanında Bursa'nın markası olan, 1978 yılından beri tüm branşlarda hizmet verirken, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal konularda öncülük yapan Hayat Hastanesi muhtarları iftarda bir araya getirdi.

Sağlık hizmetleri alanında Bursa'nın markası olan, 1978 yılından beri tüm branşlarda hizmet verirken, sosyal sorumluluk çalışmalarıyla da toplumsal konularda öncülük yapan Hayat Hastanesi muhtarları iftarda bir araya getirdi.

Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul'un ev sahipliğinden gerçekleşen muhtarlar buluşmasında duygulu anlar da yaşandı. İftar programında konuşan Özel Hayat Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Uzm. Dr. Ahmet Özkul, "Sizler hem halkı hem devleti temsil eden, topluma mal olmuş seçilmiş kişiler olarak, toplumu temsil etmektesiniz. Bu sebeple bizim için çok değerlisiniz. Mahallelerimizde büyük bir fedakarlığı, büyük bir hizmeti ifa etmeye çalışıyorsunuz. Bizlerde halkımız ve sizlerin sağlığınız için hizmetinizdeyiz" dedi.

Özel Hayat Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Fatih Özkul da Hayat Sağlık Vakfı hizmetlerinden bahsederken, "Sağlık hizmetlerimizin yanı sıra vakıf çalışmalarımız ile de muhtarlarımızla koordinasyon içerisinde çalışıyoruz. Bölgemize kaliteli sağlık hizmeti sunmaya, sosyal projelerle hayatlara dokunmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - BURSA

Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu
Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu

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Hayat Hastanesi, Ahmet Özkul, İftar, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlar sağlıkçılarla aynı masada buluştu - Son Dakika


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