Muhtarlara Sosyal Hizmetler Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika
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Muhtarlara Sosyal Hizmetler Bilgilendirme Toplantısı

Muhtarlara Sosyal Hizmetler Bilgilendirme Toplantısı
03.07.2026 12:15
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Sinop'ta muhtarlara yönelik sosyal hizmetler ve şiddetle mücadele semineri düzenlendi.

Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından, merkez ilçe ile Erfelek ve Gerze'de görev yapan muhtarlara yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Valilik Alt Kat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hizmet modelleri tanıtılarak Sinop Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından vatandaşlara sunulan sosyal hizmetler hakkında kapsamlı bilgilendirme yapıldı. Sosyal Risk Haritaları kapsamında yürütülen hane ziyaretleri ile diğer sosyal hizmet çalışmalarının vatandaşlara daha etkin ulaştırılmasında muhtarların üstlendiği önemli role dikkat çekildi.

Program kapsamında Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) tarafından "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" konulu seminer de gerçekleştirildi. Seminerde ALO 183 Sosyal Destek Hattı, KADES uygulaması, 6284 sayılı Kanun ve ŞÖNİM'in sunduğu hizmetler hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Toplantı, kamu kurumları ile muhtarlar arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan sosyal hizmetlerin daha etkin yürütülmesine yönelik karşılıklı görüş alışverişinin ardından sona erdi.

Toplantıya İl Müdürü Can Kayhan Özok, İl Müdür Yardımcısı Seyit Bulak ve Şube Müdürü Türker Can'ın yanı sıra merkez, Erfelek ve Gerze ilçelerinden muhtarlar katıldı. - SİNOP

Kaynak: İHA

Sinop, Kadın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlara Sosyal Hizmetler Bilgilendirme Toplantısı - Son Dakika

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