Muhtarlardan Kaymakam Ulu\'ya Veda

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi, görev yeri değişen Kaymakam Ömer Ulu'ya veda ziyaretinde bulunarak hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.

Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şubesi yönetimi ve mahalle muhtarları, görev süresi sona eren Kaymakam Ulu'ya bir veda ziyareti gerçekleştirdi.

Ziyarette muhtarlar adına konuşan Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Mustafa Gazi Uzun, Kaymakam Ömer Ulu ile koordineli ve uyumlu bir çalışma dönemi geçirdiklerini vurguladı.

"Yolu açık, bahtı güzel osun"

Şube Başkanı Uzun, Kaymakam Ulu'nun görev süresi boyunca hem muhtarlarla hem de vatandaşlarla kurduğu güçlü bağa dikkat çekerek şunları söyledi:

"Kaymakamımız Ömer Ulu'ya ilçemize sunduğu değerli hizmetlerden dolayı teşekkür ederiz. Görev süresi boyunca mahallelerimize ve vatandaşlarımıza gösterdiği yakın ilgi, samimi iş birliği ve özverili hizmetlerinden ötürü şükranlarımızı sunuyoruz. Kendisine yeni görev yerinde sağlık, mutluluk ve üstün başarılar diliyoruz. Yolu açık, bahtı güzel olsun."

Ziyaret, iyi dileklerin iletilmesi ve hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ESKİŞEHİR