Muhtarların taleplerini dinlediler - Son Dakika

Muhtarların taleplerini dinlediler

Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, köy muhtarlarıyla bir araya geldiler.

Vali Ali Çelik, Kütahya Milletvekili İshak Gazel ile Altıntaş Belediye Başkanı Arif Teke, köy muhtarlarıyla bir araya geldiler. Yenice Köyü'nde düzenlenen istişare toplantısında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Koyak, Altıntaş ve Aslanapa İl Genel Meclisi üyeleri ile daire müdürleri de hazır bulundu. Kızılcaören, Çöğürler, Emrez, Doğalar, Pullar, Yaylıbaba, Kuyusinir, Sağırlar, Karadiğin, Yenice, Adaköy, Esenköy, Damlalıkaraağaç, Çöğürler, Ahiler, Kireç, Gedikoğlu, Sakaçiftliği, Çayırbaşı, Eymir, Pullar, Çifteoluklar, Büyük Saka, Ürünlüçiftliği, Tepeköy, Doğalar, Anasultan köylerinin muhtarlarının talep ve ihtiyaçlarını aktardığı toplantıda çözüm önerileri değerlendirildi. - KÜTAHYA

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