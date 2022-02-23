Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor - Son Dakika
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Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor

23.02.2022 10:28
Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, zamanla yıpranan muhtarlık binalarının iç cephesini boyayarak, bakım ve tadilat yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi A Takımı ekipleri, zamanla yıpranan muhtarlık binalarının iç cephesini boyayarak, bakım ve tadilat yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi, şehir merkezinde sağladığı hizmetleri ve imkanları kırsal mahallelere de sunarak vatandaşların ortak kullanım alanlarını güzel bir görünüme kavuşturuyor. Gelen talepler doğrultusunda kırsalın ihtiyaçlarını karşılayan büyükşehir, bu kapsamda muhtarlık hizmet binalarının eksiklerini de tamamlıyor. Muhtarlıkların kapı, boya, kalebodur, fayans, kırtasiye, temizlik maddesi gibi ihtiyaçları karşılanırken, A Takımı ekipleri hizmet binalarının tamiratını ve tadilatını yaparak, vatandaşların güzel ve konforlu bir ortamda hizmet almasını sağlıyor.

Talep üzerine Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Kırsal Hizmetler Şube Müdürlüğü'ne bağlı A Takımı ekiplerince, İzmit ilçesi Çayırköy Mahalle Muhtarlığı hizmet binasının iç cephesi boyanarak, genel temizliği yapıldı. - KOCAELİ

Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor
Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor
Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor
Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor

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Büyükşehir Belediyesi, Muhtarlık, A Takımı, Kocaeli, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Muhtarlık binalarında tadilat yapılıyor - Son Dakika


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