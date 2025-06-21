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Muhtarlık Kütüphane Oldu

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21.06.2025 10:12
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Muhtarlık Kütüphane Oldu
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Denizli'de bir muhtar, mahallede okuma alışkanlığını artırmak için muhtarlığı kütüphaneye dönüştürdü.

Mahalleli kitap okusun diye muhtarlığı kütüphaneye çevirdi

Kitap sevdalısı muhtarın projesi hem gençleri, hem de yaşlıları ortak bir noktada buluşturuyor

Mahalle sakinleri tarafından muhtarlıkta toplanan kitaplarla kütüphane kurmak isteyen okullara destek sağlanıyor

DENİZLİ - Denizli'de kitap sevdalısı Muhtar Serkan Kar, mahallede okuma alışkanlığının artırılması için muhtarlığı kütüphaneye çevirdi. 7'den 70'e tüm mahalle sakinlerinin ücretsiz olarak ulaşabildiği kitaplarla, kütüphane kurmak isteyen çevre okullara da destek sağlanıyor.

Denizli'nin Zeytinköy Mahallesi Muhtar Serkan Kar'ın başlattığı kitap projesi hem gençleri hem de yaşlıları okuma etkinliklerinde buluşturmaya devam ediyor. Muhtarlık binasında oluşturulan kitaplık, mahalle sakinlerine ücretsiz kitap erişimi sağlıyor. Mahalle halkının desteğiyle hayata geçirilen projede, evlerinde okudukları kitapları bağışlayan vatandaşlar sayesinde kitaplık her geçen gün büyüyor. Kitap okumak isteyenler, diledikleri kitabı muhtarlıktaki kitaplıktan seçerek ister muhtarlığın bulunduğu parkta isterse evine götürerek okuyabiliyor. Kitabı beğenen vatandaşlar, dilerse kitabı kalıcı olarak da alabiliyor. Böylece hem okuma alışkanlığı destekleniyor hem de dayanışma duygusu güçleniyor.

Yaklaşık 1 yıldır devam eden proje kapsamında bugüne kadar 3 binden fazla kitap toplandı. Kitaplığın mevcut koleksiyonunda ise yaklaşık 700 kitap bulunuyor. Projeyle yalnızca mahalle sakinleri değil, çevredeki okullar da destekleniyor. Kütüphane kurmak isteyen ve maddi imkanları sınırlı olan okullara muhtarlık aracılığıyla kitap yardımı yapılıyor.

"Mahalle sakinlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz"

Muhtarlık binası önündeki yeşil alana oturma bankları yerleştirilerek, vatandaşlara açık havada kitap okuma imkanı sağlayan Muhtar Serkan Kar, 3 dönemdir muhtarlık yaptığını belirterek; "Zeytinköy Mahallesi'ne yaptığımız birçok etkinlik ve proje var. Dini ve milli günlerimizde mahalle sakinleriyle birlikte etkinlikler düzenliyoruz. Vatandaşlarımızın bilinçlenmesi için kan bağışı etkinlikleri düzenliyoruz ve mahalle sakinlerinin mutlu olması için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Bir gün aklıma kitaplar ile ilgili bir proje aklıma geldi. Ardından bu projeyi mahalle sakinleriyle istişare edip muhtarlığımıza bir kitaplık kurduk. Mahalle sakinlerimizin evinde okuyup bitirdiği veya duruma göre muhtarlığımıza bırakmak istediği kitapları getirdiler. Mahallemizde sakinlerimiz kitap okumak istediğinde ücretsiz bir şekilde kitabını seçiyor" dedi.

"Seçtiği kitabı beğenen vatandaşlarımızı kitabı hediye ediyoruz"

Evinden muhtarlığa kitaplarını getirmek isteyenleri kabul ediyoruz ve böylelikle başka mahalle sakinleri de faydalandığını ifade eden Muhtar Kar, "Muhtarlığımızın önünde yeşillik alanımız var ve vatandaşlarımızın oturması için banklar koyduk. Okumak isteyen orada okuyabiliyor. Eğer kitabı beğendiyse ve bitiremediyse evine götürebiliyor. Eğer kendisinde kalmasını istiyor ise kitabı vatandaşımızı hediye ediyoruz. Yani kısaca evinde fazla kitabı olup mahalle muhtarlığımızı getirmek istiyor ise kabul ediyoruz. Böylelikle başka arkadaşlarımızı faydalanıyor" diye konuştu.

"Okullara kütüphane kurmak için destek sağlıyoruz"

En büyük hazinenin bilgi olduğunu ve bilginin de kitaplarda olduğunu belirten Muhtar Kar, "Ben şuna inanıyorum, En büyük hazine bilgi ve bilgiler ise kitaplarda var. Kitaplar sayesinde insanlar farklı düşünceler, hayal dünyasına dalıyor. Bu projemizde muhtarlığımıza destek sağlayan mahalle sakinlerimize çok teşekkür ederim. Yaklaşık 1 yıldır bu projemiz devam ediyor. Muhtarlığımızda 700'e yakın kitabımız var. Şimdiye kadar buraya gelen kitap sayısı 3 bine geçmiştir. Çevremizde maddi durumu kötü olan okullara da buradan aynı zamanda kitap desteği sağlıyoruz. Okullarda kütüphane yapılıyor ve bende buradan destek sağlıyorum" ifadelerini kullandı.

"Muhtarımızın yapmış olduğu kitap projesinden çok memnunuz"

Emekli olduğunu, kitap okumak istediği zaman muhtarlığa gelip okuduğunu ve muhtarın yapmış olduğu projeleri desteklediği dile getiren mahalle sakini Kenan Şenel de "Zeytinköy Mahalle muhtarımız yaptığı projeleri sonuna kadar destekliyorum. Ben emekli bir vatandaşımız ve kitap okumak istediğimde muhtarlığa geliyorum. Beğendiğim kitabı alıyorum ve ardından dışarı oturup okumaya başlıyorum. Bitiremediğim de ise evime götürüyorum. Kitabı bitirince bırakıp yeni bir kitap alıyorum. Muhtarımız devamlı bu tarz projelerle yanımıza geliyor ve destek veriyoruz. Hem destek veriyoruz hem de yararlanıyoruz. Çok memnunuz. Kitap projesi bence çok önemli bir proje. Hem ekonomik hem de bilgi olarak" diye konuştu.

"Arkadaşlarımızla gelip burada hem kitap okuyoruz hem de vakit geçiriyoruz"

Mahalle sakinlerinden ve arkadaşlarıyla birlikte gelip kitap okuduklarını dile getiren Merve Işık ise duygularını şu ifadelerde paylaştı:

"Muhtarımızın yapmış olduğu kitap projesinden çok memnunuz. Arkadaşlarımızla geliyoruz ve kitap bakıyoruz. Beğendiğimiz kitabı ise okuyoruz. Muhtarımızın bu tarz etkinliklerin yapması hepimizi mutlu ediyor. Biz gençler olarak daha çok mutlu oluyoruz. Gençlerin maddi durumu kötü olanları için bu proje çok güzel. Arkadaşlarımızla buraya geliyoruz hem kitap okuyoruz hem de muhtarlığın önünde bahçede kafa dinliyoruz ve çok güzel bir aktivite"

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Denizli, Kültür, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Muhtarlık Kütüphane Oldu - Son Dakika

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