Müjdeyi Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel verdi: "Selçuk kazandı" - Son Dakika
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Müjdeyi Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel verdi: "Selçuk kazandı"

29.03.2022 12:33
Müjdeyi Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel verdi: "Selçuk kazandı"

Selçuk Belediyesi, uzun süredir ilçedeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının birlik içerisinde sürdürdüğü çalışmaların ardından, İzmir İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkını kazandı.

Selçuk Belediyesi, uzun süredir ilçedeki tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının birlik içerisinde sürdürdüğü çalışmaların ardından, İzmir İl Kültür Müdürlüğü tarafından yapılan ihalede Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkını kazandı.

Selçuk Belediyesi'nin sürdürdüğü kamusal hizmetlere kaynaklık eden ve ilçenin yerel ekonomisi için son derece önem taşıyan Efes Alt Kapı Otoparkı'nın işletme hakkını Selçuk Belediyesinde kalması için, önce tüm Selçuk Belediye Meclisi Üyelerinin imzasıyla bir çağrı yayınlandı, ardından Selçuk Kent Konseyi öncülüğünde "Efes bizimdir" imza kampanyası düzenlendi. İmza kampanyasının tüm Selçuk halkının yoğun desteğiyle tamamlanmasının ardından, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ile belediye meclis üyeleri AK Partili Sema Yeşilçimen, Hakan Bayraklı, MHP'li Burhan Öznur ve CHP'li Nuri Caferoğlu'ndan oluşan heyetle gerçekleştirilen Ankara ziyareti sonrasında ihalenin iptaline karar verildi.

İzmir İl Kültür Müdürlüğü tarafından düzenlenen ihalenin ardından, kentte siyaset üstü bir birlikteliğin sonucunda ulaşılan başarının müjdesini veren Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel, "Hayırlı olsun. İhalemizi tamamladık. Efes Alt Kapı Otoparkı resmen Selçuk'ta artık. Emeği geçen, kalbi bizimle atan herkese sonsuz teşekkürler" paylaşımında bulundu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Müjdeyi Başkan Filiz Ceritoğlu Sengel verdi: 'Selçuk kazandı' - Son Dakika


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