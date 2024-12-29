Müjgan Alp, AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika
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Müjgan Alp, AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları Başkanlığına Yeniden Seçildi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti kadın kolları 7. Olağan kurulu sonuçlandı. Mevcut başkan Müjgan Alp, tek aday olarak tekrar başkan seçildi ve kadınların siyasetteki rolüne vurgu yapıldı.

29.12.2024 14:01  Güncelleme: 14:10
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AK Parti Tavşanlı İlçe Kadın Kolları Başkanı Müjgan Alp güven tazeledi

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen AK Parti kadın kolları 7. Olağan kurulunda Müjgan Alp ikinci kez başkan seçilerek güven tazeledi.

Genel kurul, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Ardından divan kurulu oluşturuldu. Genel Kurula tek aday olarak giren mevcut başkan Müjgan Alp, yeniden başkan seçildi. Alp, yaptığı teşekkür konuşmasında, "İlk günkü heyecanla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmayacağız " diyerek kararlılık mesajı verdi.

AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı da konuşmasında teşkilatın görünmeyen kahramanlarına dikkat çekerken şunları söyledi: " Çanakkale'de o bebek battaniyelerine bombalara cephanelere saran hatıralarımızın davası neyse, şu anda kadın kollarımızın davası ve şuuru da aynıdır. Biz bu davada öncü kuvvetleri olarak halkımızın vatandaşımızın yanında girersek, ana kadememiz bizim bastığımız ziller sonucunda evlere girecektir. Bir davada kadınlar yok sayılırsa, potansiyelin yarısından vazgeçtiğini bildiğimiz için, kadınımızla gencimizle yaşlımızla ana kadememizle bu teşkilatın bir bütün halinde savunmak ve sorumluluğumuzu yerine getirmek mecburiyetindeyiz. Arkalarında kimsenin görmediği secdelerde dua eden gönüllülerimiz, görünmeyenlerimiz, dua ordularımız var." diyerek konuşmasını tamamladı.

Kütahya Milletvekili Mehmet Demir, kadınların siyasetteki aktif rolüne değinerek şunları söyledi: "Kadınların hayatın her alanında olduğu gibi siyasette de aktif olarak rol alması, yalnızca AK Parti'de bu kadar azimle gerçekleşiyor."

Olağan Genel Kurula, AK Parti Ege Bölgesi İl Kadın Kolları Koordinatörü Ayşe Lütfiye Poçanoğlu, AK Parti İlçe Başkanı Himmet Özer, Kütahya Milletvekilleri Mehmet Demir ve İsmail Çağlar Bayırcı, AK Parti Kütahya Kadın Kolları Başkanı Esra Özbek Balcı, Balıköy Belediye Başkanı Hasan Yazkan, önceki dönem ilçe başkanları, belediye başkanları ve çok sayıda partili katıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen genel kurul, oy kullanımı ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Müjgan Alp, AK Parti Tavşanlı Kadın Kolları Başkanlığına Yeniden Seçildi - Son Dakika

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