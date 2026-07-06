Mülakat Mağduru Öğretmen Hakkını Arıyor

(SİNOP) - Sinop'un Boyabat ilçesinde yaşayan mülakat mağduru tarih öğretmeni Alime Şahin, KPSS'de alanında 512'nci sırada yer almasına rağmen sözlü sınavın ardından sıralamasının 739'unculuğa gerilediğini ileri sürerek, "Biz insanca atanmak, hakkımızı almak, ülkemize faydalı olmak isteyen öğretmenleriz. Bir an önce çözüm bekliyoruz" dedi.

Boyabat ilçesinde yaşayan mülakat mağduru tarih öğretmeni Alime Şahin, öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sistemi nedeniyle yaşadığı mağduriyeti anlattı. Şahin, KPSS'de elde ettiği başarıya rağmen mülakat sonrasında sıralamasının gerilediğini söyledi.

5 yıl süren yoğun emeğin sonucunda KPSS'de alanında 512'nci olduğunu anlatan Şahin, "Sonrasında Milil Eğitim Bakanı Sayın Yusuf Tekin'in 'mülakat gibi mülakat yapacağım' söyleminden sonra ne yazık ki sıralamam kontenjan dışına çıkarıldı. 619 kontenjanlı tarih öğretmenliğinde 739'uncu sıraya geriledim. Bu, benim hayatımda masa başından kalkmadan en az beş yılımı verdiğim bir emeğin sonucuydu" diye konuştu.

"HAKSIZLIĞI DAVALARLA GİDERMEYE ÇALIŞTIK ANCAK BİR SONUCA ULAŞAMADIK"

Sinop'un dağ köylerinde en zor şartlarda yetişerek bugünlere geldiğini ifade eden Alime öğretmen, "Bizim burada siyasi bir yaklaşımımız ya da kimseyi hedef alma gibi bir amacımız yok. Biz sadece insanca atanmak, hakkımızı almak ve ülkemize faydalı olmak isteyen öğretmenleriz. Bize haksızlık yapılmayacağı söylenmişti ama haksızlık yapıldı. Bu haksızlığı davalarla gidermeye çalıştık ancak bir sonuca ulaşamadık. Ne yazık ki mahkemeler de bizim aleyhimize karar verdi. Beş parasızken bir de Milli Eğitim Bakanlığı'na tazminat ödedik" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Bakanılığı'nın mülakat puanlarına ilişkin açıklamalarını da eleştiren Şahin, "Milli Eğitim Bakanı, 'Ben mülakatta verilen notlara ulaşamıyorum, onlar o notlara nereden ulaşıyor bilmiyorum' şeklinde açıklamalar yaptı. Siz Milli Eğitim Bakanı'sınız. Mülakattaki notlara nasıl ulaşamazsınız? Bu insanların neler yaşadığını nasıl bilmezsiniz?" dedi.

"KANUN TEKLİFİNİN BİR AN ÖNCE GENEL KURUL'A GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ"

Mülakat mağdurlarının eylemleri sırasında yaşadıkları müdahalelere de değinen Şahin, şunları kaydetti:

"Biz ağlarken ailelerimiz baskılara maruz kalıyor, yerlerde sürükleniyor, bize biber gazı uygulanıyor. Bunlara rağmen hala oyalanıyoruz. Şu anda mülakat mağdurlarıyla ilgili MHP destekli bir kanun teklifi verildi. Yapılması gereken tek şey bu teklifin Genel Kurul'a taşınması. Muhalefet partileri gerekli desteği sağladı. Eğitim Komisyonu'nda da çoğunluk var. Sadece kanun teklifinin Genel Kurul'a sunulması gerekiyor. Bunun için bizi yıllarca bekletmelerine gerek yok. Bir an önce çözüm bekliyoruz."