Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı - Son Dakika
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Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı

18.08.2022 10:41
Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka il ve ilçelere atamaları yapılan kaymakamlar için Bilecik Valiliği tarafından veda buluşması düzenlendi.

Mülki İdare Amirleri Kararnamesi ile başka il ve ilçelere atamaları yapılan kaymakamlar için Bilecik Valiliği tarafından veda buluşması düzenlendi.

Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya koordinatörlüğünde düzenlenen programa, atamaları çıkan Gölpazarı Kaymakamı Efecan Şahin, Yenipazar Kaymakamı Emre Özefenin yanı sıra vali yardımcıları ve diğer ilçe kaymakamları katıldı. Polisevinde düzenlenen program Vali Kızılkaya, görev yerleri değişen kaymakamlara Bilecik'te yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür ederek, bundan sonraki görevlerinde başarılar diledi.

Samimi bir ortamda geçen veda gecesinde tayini kaymakamlara Vali Kızılkaya tarafından belge verildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA
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Bilecik Valiliği, Gölpazarı, Kızılkaya, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Atamaları yapılan kaymakamlar için veda buluşması yapıldı - Son Dakika
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